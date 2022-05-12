SPOR Bakan Kasapoğlu, imam hatipli öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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SPOR Bakan Kasapoğlu, imam hatipli öğrencilerle bir araya geldi

12.05.2022 09:32

Bakan Kasapoğlu, imam hatipli öğrencilerle bir araya geldiŞifanur SANSAR - Burak TEKİN / ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, imam hatipli öğrencilerle bir araya geldi

Şifanur SANSAR - Burak TEKİN/ ANKARA, (DHA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Önder İmam Hatipliler Derneği'nce düzenlenen Yunus Emre Yolunda Genç Gönüllüler Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kasapoğlu, gençlerle aynı heyecanı paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz çağ bir yandan dijitalleşme diğer yandan sanayileşme pek çok kolaylığı beraberinde getiriyor. Bununla birlikte bazı hususlara karşı, değerlere karşı bir yabancılaşmanının söz konusu olduğu hepinizin malumu. Derinliğin, anlamın, mananın, maalesef birtakım sıkıntılarla karşı karşıya kaldığı hepimizin malumu. Kalbi merkeze alan, ruhu doyuran bir özelliğin ilave bir çaba gerektirdiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde her daim değerlerin aklın ve kalbin birlikte olmasının her geçen günden daha önemli olduğu bir dönemdeyiz" dedi.

Bakan Kasapoğlu, Bakanlığın birçok güzel çalışması olduğunu söyleyerek, "Ciddi anlamda bir kalkınmayı gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte camia olarak, kadro olarak aynı zamanda gönül köprüleri inşa etmenin, gönüller arası yolları güçlendirmenin, gönül birlikteliğini kuvvetlendirmenin en az yaptığımız işler kadar ehemmiyet arz ettiğinin de farkındayız. Dünyanın en genç nüfusuna sahibiz hamdolsun. Bölgesel, niteliksel, nicel anlamda. Bir yandan modern manadaki gereklilikleri gençlerimiz için seferber ederken, diğer yandan gençlerimiz için ruh zenginliğini ruhu diri tutmak noktasındaki gereklilikleri de ortaya koyma durumundayız" diye konuştu.

Kasapoğlu, imam hatipte öğrenim gördüğü yılları anlatarak şöyle devam etti: "Seçme ve seçilme için 30 yaş vardı. Bir ara 25'e düştü. Şimdi 18 yaşında gençlerimiz. Sizin gibi pırıl pırıl arkadaşlarımız Türkiye'yi yönetiyorlar. Gurur duyuyoruz hepinizle. Bir taraftan eğitimde fırsat eşitliği noktasında okullaşma, ünviersiteler her ildeki üniversiteler, harçların kaldırılması, Türkiye'nin dört bir yanında yurtlar, 750 bin kapasite dünyada başka bir örneği yok. Burslar, krediler, teşvikler çalışmalar. Gençlere lafla, sözde verilen bir değil gençlere olan sevginin, güvenin ve gençlerle yürüdüğümüzün sembolü. İnşallah birlikte yürümeye devam edeceğiz sizlerle."

Konuşmanın ardından Bakan Kasapoğlu'na Yunus Emre'nin portresi hediye edildi.

SPOR Bakan Kasapoğlu, imam hatipli öğrencilerle bir araya geldi
SPOR Bakan Kasapoğlu, imam hatipli öğrencilerle bir araya geldi
SPOR Bakan Kasapoğlu, imam hatipli öğrencilerle bir araya geldi
SPOR Bakan Kasapoğlu, imam hatipli öğrencilerle bir araya geldi

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Mehmet Kasapoğlu, Yunus Emre, Ankara, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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