BAŞKANIMIZ BİLGİN BELEDİYESPOR FUTBOLCULARINI TEBRİK ETTİ... - Son Dakika

Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Sivas Belediyespor yönetimi ve futbolcularını antrenman öncesi ziyaret ederek oyunculara tatlı ikram etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor 8. hafta maçında sahasında Bodrumspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi Kulübün Onursal Başkanı Hilmi Bilgin, liderlik koltuğunda oturan Sivas Belediyespor'un akşam antrenmanını ziyaret etti.

Muhsin Yazıcıoğlu Tesislerinde gerçekleşen ziyarete Belediye Başkan Yardımcımız Ahmet Duman, Kulüp Başkanı Hakan Genç, 2. Başkan Taner Karabal, yönetim kurulu üyesi Davut Aşık, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Kulüp Başkanı Hakan Genç'ten takım hakkında bilgiler alan Başkanız Bilgin, teknik heyet ve oyunculara hafta sonu oynanacak olan Bodrumspor maçı öncesi başarılar diledi.

2. Lig'de Sivas'ı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyen Başkanımız Hilmi Bilgin, "Bu sene takımımız maşallah çok iyi gidiyor. Bunlar futbolcular, teknik heyet ve yönetimin başarısı. Herkesi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Hafta sonu oynanacak olan Bodrumspor maçı için de başarılar diliyorum. Siz değerli futbolcularımıza sonuna kadar güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, teknik heyet ve futbolculara tatlı ikramında bulundu. Takım kaptanı Ozan Kılıçoğlu ile de bir süre sohbet eden Başkan Bilgin, ligde 9 haftadır yenilmedikleri için futbolcuları ve yönetime tebriklerini iletti.

Oluşturma Tarihi : 14 Ekim, 2021

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