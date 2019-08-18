SPOR Burdur
'da başpehlivan Ali Gürbüz
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Mesut MADANBURDUR,(DHA
)-
BURDUR'da düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan oldu.
Burdur Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği yağlı güreşlerde 42'si başpehlivan olmak üzere 455 pehlivan kol bağladı. Serenler Otel sahasında düzenlenen etkinliğe CHP Antalya
milletvekilleri Çetin Osman Budak
ve Aydın Özer
, CHP Burdur Milletvekili
Mehmet Göker, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek
, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz
ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun
Ercengiz, Bize yakışanı yapmaya çalıştık. Bundan sonra geleneksel hale getireceğimiz yağlı pehlivan güreşlerimiz, ata sporlarına sahip çıkmak adına sürekliliğini arz edecektir. Bu alanları doldurduğu için tüm yurttaşlarımıza ve ata sporumuza, peygamber sporumuza sahip çıkarak sürdürdükleri için de tüm pehlivanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum dedi.
Başpehlivanlığını finalde Orhan Okulu'yu yenen Ali Gürbüz'ün kazandığı ve Orhan Okulu'nun ikinci, Furkan Durmuş Altın
ve Hamza Köseoğlu'nun üçüncü olduğu güreşlerde ağalığı 130 bin lirayla iş insanı Gökhan Varol kazandı.