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SPOR Burdur'da başpehlivan Ali Gürbüz

1 saat önce

SPOR Burdur'da başpehlivan Ali GürbüzVIDEO YOKMesut MADANBURDUR,(DHA)-BURDUR'da düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

SPOR Burdur'da başpehlivan Ali Gürbüz
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Mesut MADANBURDUR,(DHA)-
BURDUR'da düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerinde Ali Gürbüz başpehlivan oldu.
Burdur Belediyesi'nin bu yıl ikincisini düzenlediği yağlı güreşlerde 42'si başpehlivan olmak üzere 455 pehlivan kol bağladı. Serenler Otel sahasında düzenlenen etkinliğe CHP Antalya milletvekilleri Çetin Osman Budak ve Aydın Özer, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Bize yakışanı yapmaya çalıştık. Bundan sonra geleneksel hale getireceğimiz yağlı pehlivan güreşlerimiz, ata sporlarına sahip çıkmak adına sürekliliğini arz edecektir. Bu alanları doldurduğu için tüm yurttaşlarımıza ve ata sporumuza, peygamber sporumuza sahip çıkarak sürdürdükleri için de tüm pehlivanlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum dedi.
Başpehlivanlığını finalde Orhan Okulu'yu yenen Ali Gürbüz'ün kazandığı ve Orhan Okulu'nun ikinci, Furkan Durmuş Altın ve Hamza Köseoğlu'nun üçüncü olduğu güreşlerde ağalığı 130 bin lirayla iş insanı Gökhan Varol kazandı.
Ali Orkun Ercengiz, Ali Gürbüz, Burdur, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:45 Kaynak: DHA
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