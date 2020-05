SPOR Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Üneş 83 kişiye test yapıldı - Son Dakika

SPOR Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Üneş 83 kişiye test yapıldı

Dün gece çok dramatik bir olay yaşadık

Futbolun paydaşlarına sorulması gerekirdi

Hümeyra PARDELİ - Zafer KUMRU ERZURUM, (DHA)

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da 4'ü futbolcu 11 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması ile ilgili Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Başkan Üneş, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) liglerin 12 Haziran'da başlayacağını açıklamasından sonra takımın cuma günü toplanarak çalışmalara başladığını söyledi. 8 Mayıs Cuma günü başta futbolcular olmak üzere kulübün tüm çalışanlarına uygulanan testin negatif çıktığını belirten Üneş, Testler sonrasında çalışmalara başladık. Testler negatif çıktığı için biz rahattık. Ancak Sağlık Müdürlüğü ve Kulüp Müdürümüzün raporları doğrultusunda ikinci bir test yapılmasına karar verdik. Çünkü futbolcularımız Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden geliyordu, 6 gün sonra ikini testin önemli olduğu söylendi. Raporlar doğrultusunda dün gün içerisinde ikinci kez test yapıldı. 83 kişiye yapılan testin sonuçları dün akşam 20.30 sıralarında açıklandı. Gelen sonuçlara göre 11 pozitif sonuç vardı. 12 de sarı diye adlandırılan tam net olmayan sonuç vardı. İçimiz biraz rahatladı. Bundan sonra üçüncü testler yapılacak. Bugün itibariyle 4 futbolcumuz 2 yardımcı antrenör, bir kulüp şoförü bir idari bölümdeki arkadaş olmak üzere 11 kişinin testi pozitif çıktı. Kulübü dezenfekte ederek karantinaya aldık diye konuştu.

Koronavirüs testlerinin kamuoyuna yansımasından sonra başta TFF Başkanı Nihat Özdemir olmak üzere yöneticilerin kendilerini aradığını kaydeden Üneş, konunun federasyon sağlık kurulunu da intikal ettiğini kaydetti.

FUTBOLUN PAYDAŞLARINA SORULMASI GEREKİRDİ

Futbolla ilgili yol haritası belirlenmeden önce kendisinin bu konudaki görüşlerini açıkladığını belirten Başkan Üneş, şunları söyledi

Bu pandemi ülkemiz sınırları içine girdikten, liglere ara verildikten sonra bize her sorulduğunda şu söylemin altını çizmiştik. Pandemiyle alakalı bizlerin görüş bildirmesinin çok sağlıklı olmayacağı, bu konuda bilgi birikim sahibi olan başta Sağlık Bakanımız olmak üzere bilim kurulu ve çok yetkili kişilerin çıkıp konuşması gerektiği ve onların düşünceleri doğrultusunda bugüne kadar onların politikalarını güderek nasıl başarı sağladıysak bundan sonra da onların vereceği raporlar doğrultusunda ilerlenmesi gerektiğini düşündüğümüzü her platformda söyledik. Futbolcularımızın ruh hallerinin sorulması gerektiğini özellikle başta Şenol Güneş hoca olmak üzere Fatih Terim, futbolla ilgilenen önemli paydaşlar, sahada futbolu icra eden futbolculara sorulması gerektiğini söyledik. Dün gece çok dramatik bir olay yaşadık. Bir yardımcı antrenörümün bir ay sonra çocuğu olacak, çok değişik bir ruh haliyle ambulansa bindirildi. Bir futbolcumun 15-20 gün önce çocuğu olmuştu. Yaklaşık 20 günlük ki yakın zamanda çocuğuyla iletişim kurmuş, çok kötü durumdaydı. Bir tanesi de bir kaç gün sonra çocuğu dünyaya gelecek. Çok farklı duygularla hastaneye gönderdik. Dolayısıyla onların düşüncelerinin de alınması gerektiğini her platformda söyledik. İnşallah biz bu süreci en doğru şekilde yönetiriz. Yetkililerin vereceği raporlar doğrultusunda süreci yönetmeye çalışacağız.