SPOR Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi - 1 - Son Dakika

SPOR Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi - 1

Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisiDoğancan İLEK/RİZE, (DHA) - Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 'Rizespor Kulübü geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hakem hatalarına maruz kalıyor.

Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi

Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı

Doğancan İLEK/RİZE, (DHA) - Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, 'Rizespor Kulübü geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hakem hatalarına maruz kalıyor. Cüneyt Çakır nedense Rizespor'un aleyhinde karar vermekten kaçınmıyor. Bizler bunun sebebini bilmiyoruz. Denizli maçında da iki penaltımız verilmedi' dedi.

Çaykur Rizespor Asbaşkanı Serkan Karavin, Başkan Yardımcısı Sedat Abanoz, Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır ve Sağlık Komitesi Üyesi Talha Küçükvar; Çaykur Rizespor Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, futbolda adalet arayışlarının devam ettiğini belirterek, 'Türk futbolunda oynanan oyunlar, futbola zarar veriyor. Süper Lig'de malum son bölüme girildi ve artık 5 hafta kaldı. Takımların hem kümede kalma hem de şampiyonluk yarışı devam ediyor. Çekişmeli bir lig yaşanıyor. Pandemiyle beraber futbol farklı bir mecraya girmiş olsa bile zorlu bir şekilde futbol oynamaya çalışılıyor' diye konuştu.

'DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE VAHİM TABLOLAR ORTAYA ÇIKIYOR'

Futbolda adaletin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayan Bakır, 'Hiçbir kulüp taraftarının, hak etmediği bir pozisyonla kazandığı galibiyetten keyif almayacağını yıllarca savunduk. Bu durum bizim için her zaman birinci öncelik olmaya devam edecek. Ancak Türkiye'de farklı maçlarda, istatistik anlamında çok düşündürücü ve vahim tablolar ortaya çıkıyor. Rizespor kulübü geçen sezon olduğu gibi bu sezon da hakem hatalarına maruz kalıyor. Bununla ilgili taraftarlarımızın 'Neden bu konuları gündeme getirmiyorsunuz" şeklindeki tepkileriyle de karşılaşıyoruz. Rizespor Kulübü'nün bir kimliği ve bir sorumluluğu var. Rizespor, spora katkı sağlamayı her zaman ilke edinmiş bir kulüptür. Futbolun sahada oynanan bir oyun olduğunu savunduğumuz için bu konulara fazla girmemeye çalışıyoruz. Ama malum bazı şartlar bizleri bu konuda konuşmaya sevk ediyor. Birkaç örnek verecek olursak; Cüneyt Çakır, Türkiye'nin yetişirmiş olduğu iyi hakemlerden bir tanesidir. Ancak Cüneyt Çakır nedense Rizespor'un iç saha maçlarında, Rizespor'un aleyhinde karar vermekten kaçınmıyor. Bizler bunun sebebini bilmiyoruz. Rize'deki herhangi bir taraftara veya futbolsevere gidin sorun, 'Bu hafta maçınıza hangi hakemi atayalım" deyin, 'Cüneyt Çakır'ı atamayın' şeklinde bir talebi olacaktır. Denizli maçında da iki penaltımız verilmedi. Bu iki penaltı iddiasını çok net bir şekilde de örnekleyebiliriz. Ligdeki diğer karşılaşmalarla da bunu aktarırız? ifadelerini kullandı.

'BİRİLERİ AKIL OYUNLARINDAN VAZGEÇMİYOR'

Türk futbolunun geleceğinin adalet ile sağlanabileceğine dikkat çeken Bakır, 'Maçları izlediğimiz zaman sanki birileri akıl oyunlarını oynamaktan vazgeçmiyor. Oyun içinde oyun kurmak isteyenler Rizespor'u kendilerine alet etmesinler. Rizespor kesinlikle onların oyunlarının aleti olamaz. Bu camia ve bu şehir, buna asla izin vermez. Net bir şekilde çağrıda bulunuyoruz; Kimse Rizespor camiasını hedef alıp, Rizespor camiası üzerinden fatura kesmeye kalkmasın. Rizespor camiası asla bu oyunları sineye çekmez. Başka bir amaç uğruna Rizespor'u ve Rizespor futbol takımını kimse kullanmaya kalkmasın. Bu şehirdeki insanlar futbolu bilen insanlardır. Bizler sahada puan alamazsak da bunun hesabını mutlaka kendi taraftarımıza veririz' şeklinde konuştu.

'OĞULCAN CEPHEDEN KAÇMIŞTIR'

Basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır Bakır, Oğulcan Çağlayan konusuna da değinerek şunları kaydetti:

'Oğulcan Çağlayan cephede savaşırken cepheyi terk edip kaçmıştır. Bu şartlarda kaçmış olması sporcu için 'Zeki, çevik, ahlaklı' söylemine aykırıdır. Davasında haklı olabilir. Oğulcan, ligin bitimine altı hafta kaldığı, pozisyonunda alternatifi olmadığı, oyununa ihtiyaç olduğu, hak kaybetmeyeceğini bildiği halde cephede savaşırken kaçmıştır.'

Oğulcan için 5 yıl önce 1,5 milyon Euro ödeme yaptıklarını aktaran Bakır, 'Parasını kazanmıştır, hizmetleri vardır. Altı maç daha sabredip ligde kalma yarışında, 'Ben de cephede olacağım' deseydi opsiyon konusunda taraftar da ona destek verecekti. Kendisi gitmiş, arkadaşları yalnız kalmıştır. Oğulcan'ın fesih ile opsiyon konusunun bağlantısı yoktur. Lig sonunda hukuki arayışa devam etseydi hiçbir kaybı olmazdı' diye konuştu.

Hasan Yavuz Bakır, ayrıca, Oğulcan'ın sözleşmesi ile ilgili eksiklik varsa ilgili kişiler konusunda yönetimin değerlendirme yapacağınını dile getirdi.

Çaykur Rizespor, Yavuz Bakır, Rizespor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 16:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi - 1 - Son Dakika

Son Dakika

15:43 Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı 15:38 13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı 12:33 Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı 12:09 Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi 11:44 Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu 11:24 İpi çözülen kurbanlık koç, elmacık kemiğini kırdığı sahibini bayılttı 09:44 Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı 09:29 Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı 09:24 Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor 07:49 Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza 22:23 İstanbul'da asker eğlencesi için tünel kapattılar! Sosyal mesafeyi hiçe saydılar 22:18 Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu 21:10 Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:31 Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
15:42
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
15:37
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
15:14
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
15:12
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor
15:00
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:39:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Çaykur Rizespor'dan hakem tepkisi - 1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]