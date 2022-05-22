SPOR Diyarbakır'da ilk kez Off Road Festivali yapıldı - Son Dakika
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SPOR Diyarbakır'da ilk kez Off Road Festivali yapıldı

22.05.2022 09:49
SPOR Diyarbakır'da ilk kez Off Road Festivali yapıldı

SPOR Diyarbakır'da ilk kez Off Road Festivali yapıldıSelim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- Diyarbakır'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ilk kez Lice ilçesinde 'Off Road Festivali' yapıldı.

SPOR Diyarbakır'da ilk kez Off Road Festivali yapıldı

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- Diyarbakır'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ilk kez Lice ilçesinde 'Off Road Festivali' yapıldı. Birbirinden renkli görüntülere sahne olan festivalde, Nazan Bodur birinci oldu.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen macera tutkunları, Diyarbakır'da ilk kez Valilik ve Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen 'Off Road Festivali'nde buluştu. Bir zamanlar ismi terör olaylarıyla anılan Lice ilçesinde bu kez pilotlar, 4x4 araçlarıyla yarıştı. Ülke genelinden 25, Diyarbakır'dan 10 ekibin olduğu ve Giresun Çotanak Off-Road Kulübü Off-Road pilotları ve Diyarbakırlı Off-Roadcular, engebeli pisti tek tek aşarak 800 metrelik bitiş noktası için yarıştı. Düzenlenen festivale Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal ve Giresun AK Parti Milletvekili Sabri Öztürk ve Diyarbakır'dan gelen 2 bine yakın Off Road tutkunu katıldı.

'BU BİRLİK, BERABERLİK KARDEŞLİK RUHU ÇOK ÖNEMLİ'

Festivalde konuşan Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, bugün burada heyecanı ve adrenali yüksek çok güzel sahneler yaşandığı söyledi. Vali Su, Bu güzel etkinliğe katılmaktan çok mutluyuz. Bu birlik, beraberlik kardeşlik ruhu çok önemli. Giresun'dan gelen Off Roadcularla gençlerimiz Dağkapı'da beraber halay çekip horon teptiler. Bu etkinlikler devam edecek. Çok güzel, çok önemli bir etkinliği gerçekleştirmenin heyecanını, kıvancını, mutluluğunu yaşıyorum sizlerle beraber. İlimizin tanıtımı çok önemli, bu anlamda işte bu tür etkinlikler ilimizin tanıtımında çok önemli rol oynuyor. Bugün gerçekten Giresun'dan gelen Çotanak Off Road Kulübü üyelerine çok teşekkür ediyorum. Onlarla beraber ülkemizin diğer illerinden gelen Off Road tutkunlarına çok teşekkür ediyorum dedi.

'BURAYA GELMEK İÇİN ÇOK GEÇ KALMIŞIZ GERÇEKTEN'

Yarışmada birincilik kupasını kazanan Nazan Bodur ise buraya geldiği için mutlu olduğunu belirterek, Çok mutluyum. Yeni kültürler görmek, öğrenmek çok güzel bir duygu. Buraya gelmek için çok geç kalmışız gerçekten. Ama bu bir başlangıç inşallah bundan sonra devamı da gelir. Buranın halkı da bizi çok iyi karşıladı. Kendimizi evimizde gibi hissettik diye konuştu.

Festivalde Nazan Bodur birinci, Yasemin Biber Toker 2'nci ve Umut Kandemir ise 3'üncü oldu.(DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel SPOR Diyarbakır'da ilk kez Off Road Festivali yapıldı - Son Dakika


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