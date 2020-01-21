Spor ege kupası'nda şampiyon türkiye - Son Dakika
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Spor ege kupası'nda şampiyon türkiye

6 saat önce

Güney Kore 2-1 (U16)İZMİR (DHA)STAT Altınordu Metin Oktay YerleşkesiHAKEMLER Emre Bulut, Atakan Tutan, Tahir Atakan AçıkTÜRKİYE Emre Bilgin - Ersin Yılmaz, Emir Ortakaya, Buğra Çağlıyan (Dk. 41 Adem Metin Türk), Necati Bilgiç, Melih Bostan, Mahmut Afşar (Dk.

Güney Kore 2-1 (U16)

İZMİR (DHA)

STAT Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi

HAKEMLER Emre Bulut, Atakan Tutan, Tahir Atakan Açık

TÜRKİYE Emre Bilgin - Ersin Yılmaz, Emir Ortakaya, Buğra Çağlıyan (Dk. 41 Adem Metin Türk), Necati Bilgiç, Melih Bostan, Mahmut Afşar (Dk. 41 Yiğit Kerem), Ahmet Buğra Güven, Hamza Yiğit Akman, Ulusoy Mert Kabasakal (Dk. 59 Ahmet Karademir), Efe Birinci

GÜNEY KORE Park Manho - Jang Seokhwan, Kim Jisoo, Kim Raewoo, Her Dongmin, Son Hwi, Chang Hamın (Dk. 68 Lee Kyudong), Kim Jinyeop (Dk. 59 Lee Sumin), Park Janghangyeol, Cho Youngkwang (Dk. 19 Park Gyeom), Kim Dohyun

GOLLER Dk. 20 - Dk. 74 Melih Bostan (Türkiye) - Dk. 50 Chang Hamin (Güney Kore)

SARI KARTLAR Buğra Çağlayan, Ahmet Buğra Güven, Ersin Yılmaz (Türkiye) - Her Dongmin (Güney Kore)

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu yıl 21'inci kez düzenlenen Mercedes-Benz Ege Kupası'nda Türkiye U16 Milli Takımı, Güney Kore'yi finalde 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Altınordu Serpil Hamdi Tüzün Sahası'ndaki final karşılaşmasında U16 Milli Takımı, Melih Bostan'ın 20'nci ve 74'üncü dakikalarda attığı iki golle mutlu sona ulaştı.

Turnuvada şampiyon olan milli takıma madalyaları ile şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü Oğuz Çetin ile Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan birlikte verdi.

Turnuvanın en skorer oyuncusu Türkiye'den 4 golle Melih Bostan olurken, Bostan final karşılaşmasının da en değerli oyuncusu seçildi. İrlanda Cumhuriyeti de turnuvanın en centilmen takımı seçildi.

Spor ege kupası'nda şampiyon türkiye

Ersin Yılmaz , Güney Kore, Altınordu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:14 Kaynak: DHA
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