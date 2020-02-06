Spor fatih terim, babasını mezarı başında andı - Son Dakika
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Spor fatih terim, babasını mezarı başında andı

6 saat önce

SPOR Fatih Terim, babasını mezarı başında andıCan ÇELİK-Anıl ATARADANA, (DHA)-Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölümünün 1'inci yıldönümünde babası Talat Demir'in Adana'daki kabrini ziyaret etti.

SPOR Fatih Terim, babasını mezarı başında andı

Can ÇELİK-Anıl ATARADANA, (DHA)-

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ölümünün 1'inci yıldönümünde babası Talat Demir'in Adana'daki kabrini ziyaret etti.

Adana'da 6 Şubat 2019 günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Fatih Terim'in babası Talat Demir, memleketi Adana'da Asri Mezarlığı'na defnedilmişti. Fatih Terim, babasını ölümünün 1'inci yıldönümünde Adana'ya geldi. İlk olarak Adana Demir spor'un eski onursal başkanlarından Orhan Demirdal'ın mezarını ziyaret eden Terim, daha sonra babasının mezarının yakınına kurdurduğu çadırda anmaya katılanların başsağlığı dileklerini kabul etti. Anma törenine ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ve spor camiasından birçok isim katıldı.

ANNESİNİ TESELLİ ETTİ

Tecrübeli teknik adam, babası için dualar okunduğu sırada gözyaşlarına boğulan annesi Nuriye Terim'i anma boyunca teselli etti. Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, kızları ve damadı da anma boyunca tecrübeli teknik adamı bir an olsun yalnız bırakmadı. Terim ailesi, daha sonra merhum Talat Terim'in mezarının başına gelerek duygusal anlar yaşadı.

Spor fatih terim, babasını mezarı başında andı

Fatih Terim, Adana, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:26 Kaynak: DHA
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