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SPOR Fatih Terim: Mostafa penaltıyı Cicaldau'nun elinden almış, bu doğru bir şey değil - Son Dakika

SPOR Fatih Terim: Mostafa penaltıyı Cicaldau'nun elinden almış, bu doğru bir şey değil

25.10.2021 23:36

Fatih Terim: Mostafa penaltıyı Cicaldau'nun elinden almış, bu doğru bir şey değil (2)'Mete Kalkavan herhalde o sırada sohbet ediyordu''Kötü golleri sık yiyoruz, canımı sıkan o''Turu geçersek Ocak ayında birkaç yere gerekeni yapacağız'Olgucan KALKAN / İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in 10'uncu...

Fatih Terim: Mostafa penaltıyı Cicaldau'nun elinden almış, bu doğru bir şey değil (2)

'Mete Kalkavan herhalde o sırada sohbet ediyordu'

'Kötü golleri sık yiyoruz, canımı sıkan o'

'Turu geçersek Ocak ayında bir kaç yere gerekeni yapacağız'

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)- Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray derbi maçta Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımın penaltıcısının Cicaldau'nun olduğunu ifade eden Fatih Terim, 'Takımın penaltıcısı Alex. Atan da bırakan da biliyor. Giresun'da da ona attırdık. Mostafa, Cicaldau'nun elinden almış, atmak istemiş. O da vermiş. Kritik noktalarda penaltı kaçırma rekoru bizde sanırım. Denizli'de ilk penaltıyı Babel attı. Sonrasında Emre Akbaba atmak istedi. 3-0 gidebilirdik devreye. İstanbul'a belki şampiyon dönecektik. Daha önce Mostafa kaçırdı, onu kaybetmemek adına 2'nciyi ona attırdım. Maçtan önce yazıldı, herkes biliyordu. Takımın penaltıcısı, önde duranı, arkada duranı belli. Biz bir değişiklik istersek işaret ederiz. Nasıl daha önce Mostafa atsın dediysek, burada da müdahale ederdim. Zaten yazıldı, söylendi. Ben atacağım demiş. Penaltıdan önce Halil'in kaçırdığı bir pozisyon var. Penaltıyı atsak belki 2-2'de kalmaz maç. Başka türlü olabilirdi. Böyle atamıyorsanız, kaybedersiniz' ifadelerini kullandı.

'METE KALKAVAN HERHALDE O SIRADA SOHBET EDİYORDU'

Beşiktaş'ın attığı 2'nci golden önce hakeme yaptığı itiraz sorulan Terim, 'İtirazımız oyun oynanırken olan pozisyona. Top oyundayken yumruk var Nelsson'a. Korner anındaki durum değil, oyun oynanırken. Mete Kalkavan herhalde o sırada sohbet ediyordu. Görmemiş olabilir. Pek girmek istemiyorum. Her zamanki olağan şeyler' şeklinde konuştu.

'SKORU KORUMAK, SADECE KALECİ VE DEFANSA DÜŞEN BİR GÖREV DEĞİL'

En önemli özelliklerinin topa sahip olmak olduğunu dile getiren Terim, şöyle konuştu:

'Skoru korumak, sadece kaleci ve defansa düşen bir görev değil. Takım halinde koruyamıyoruz. Kontrolü ne zaman sağlarsak sıkıntı yok. Ama bugün Cicaldau, Morutan, Berkan atmosferden mi etkilendiler ilk başta' Çok top kaybettik. 7 topun 6'sı gibi. Biz topun bizde olmasını isteyen, bizde olduğu zaman da iyi oynayan bir ekibiz. En önemi özelliğimizi yansıtamazsak hücum yiyoruz. Hücum üstüne hücuma da dayanmak kolay değil. Beşiktaş'ın ileride yetenekli oyuncuları var. Bu hengameden çıkıp, oyunu kontrol altına almışız. Rakipte çok pas yaptığınız zaman bu pası kovalamayı çok sevmeyen oyuncular var. Ama yüksek pas hatasıyla, basit top kaybetme yüzdesiyle oynarsanız bu aleyhinize döner. 1'inci golde Nelsson kafayı vuruyor, Kerem kafayı uzatıp çekiyor. Uzatsa hem topa vuracak hem de faul alacak. Ortaya, şuta müsaade etmek kalenizde pozisyon vermek demek. Çalışacağız. UEFA'da 3 maçta gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz. Futbol böyle karmaşık bir oyun. Zaman zaman cazip ve basit bir oyun.?

'KÖTÜ GOLLERİ SIK YİYORUZ, CANIMI SIKAN O'

Formatta değişiklik olabileceğini söyleyen Terim, 'Felsefemizde değil, formasyonda değişiklik olur dedim. Kaybedince oyun ve taktik değişiklik olmaz. Mağlubiyetlere baktığınız zaman olağanüstü haller geliyor. Kötü goller yiyoruz. Çizgiden vuramıyoruz, penaltı atamıyoruz. Ancak bunlara sığınmıyoruz. Daha çok çalışacağız, diyoruz. Çalışmaktan başka bir şey yok. Derbilerde, büyük maçlarda penaltıları atamıyorsun, ön direkten aşırılan toplar, bunların hepsine çalışıyoruz. Oyun içinde bazı şeyler oluyor. Kötü golleri sık yiyoruz. Canımı sıkan o aslında. Hiçbir maçın kolayı yok. Bazen zor dediğiniz maçlar kolay geçer, kolay denenlerde zorlanacağız' diye konuştu.

'ERSİN MÜTHİŞ OYNADI'

Penaltı atışında gole izin vermeyen genç kaleci Ersin'i tebrik eden Fatih Terim, 'Penaltıyı kurtardı. Kurtarılmazı kurtardı. Müthiş oynadı. Tebrik ederim' dedi.

'GELDİĞİMİZDEN BERİ 3-5 MAÇ BÖYLEDİR'

Çoğu maçta Galatasaray'ın oyun kontrolünü elinde tuttuğuna dikkat çeken Terim, '2, 3 tane maçta eksiye geçince böyle bir soruya maruz kaldık. Oyunun kontrolünü biz yine alacağız. Bazen topu bırakmak işimize geliyor, Kerem ve Barış gibi çabuk gidebilecek isimler var. Kendimiz istedik. Nitekim pozisyonları da yakaladık. Oyun başka türlü oynanabilirdi. Bugün ve geçen maç öyle. Topun sahibi olmamız lazım. Tekrar döneriz oraya. Bazen isteyerek bazen istemeyerek rakip de sizi yığabilir. Ona göre oynamak zorundasınız. Geldiğimizden beri bakarsınız kaç maç olduysa 3-5 tanesi böyledir. İstediğimin dışında olanlardan bende şikayetçiyim' diye konuştu.

'TURU GEÇERSEK OCAK AYINDA BİRKAÇ YERE GEREĞİNİ YAPACAĞIZ'

Beklerin hücum bölgesinde etkin olmasını istediğini ifade eden Fatih Terim, sözlerini şöyle noktaladı:

'Orada biraz sıkıntımız oluyor zaman zaman. Boey yetişir dedik ama olmadı. Bazı oyuncular zaman zaman önemli oluyor. Yedlin daha defansa dönük bir oyuncu. Olmazsa olmaz diye bir düşüncemiz yok. Ocak'ta illa 6 numara diye bir şey demedim. Maçları oynayalım. Ama bilin ki zaten hareket halindeyiz. Bu gidişle eğer bu turu geçersek Ocak ayında birkaç yere gereğini yapacağız. Arkadaşlarımız çalışıyor. Ocak ayına kadar olgun bir noktaya gelir. Çok da zaman yok. Maçlar devam ettiği için her şeyin hazır olması lazım. Gitmeler, gelmeler bunlar olacak, olmalı. Profesyonel hayat bunu gerektirir. Süre almayan gitmek isteyecektir. Memnun değilsek, daha iyi bir opsiyon bulursak biz de almak isteriz. Oyuncu 5 sene mukavele imzalıyor. Memnum değilim, gitmek istiyorum diyor. Kulüplerin de bu hakları var. Bütün oyuncular değerli. Ocak geldiğinde değişen değişir, kalan kalır. Şu an herkese ihtiyacımız var.?

SPOR Fatih Terim: Mostafa penaltıyı Cicaldau'nun elinden almış, bu doğru bir şey değil
SPOR Fatih Terim: Mostafa penaltıyı Cicaldau'nun elinden almış, bu doğru bir şey değil
SPOR Fatih Terim: Mostafa penaltıyı Cicaldau'nun elinden almış, bu doğru bir şey değil
SPOR Fatih Terim: Mostafa penaltıyı Cicaldau'nun elinden almış, bu doğru bir şey değil
SPOR Fatih Terim: Mostafa penaltıyı Cicaldau'nun elinden almış, bu doğru bir şey değil

Galatasaray, Fatih Terim, oyunlar, Ocak, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fatih Terim: Mostafa penaltıyı Cicaldau'nun elinden almış, bu doğru bir şey değil - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Fatih Terim: Mostafa penaltıyı Cicaldau'nun elinden almış, bu doğru bir şey değil - Son Dakika
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