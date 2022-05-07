SPOR Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik - 1 - Son Dakika

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında gerginlik

Mustafa AKIN - İSTANBUL, (DHA)

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan kurul üyelerinden Engin Turan, eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük'e hakaret ettiği iddiasıyla konuşması yarıda kesilerek salondan çıkarıldı.

Yüksek divan kurulu üyelerinden Engin Turan'ın, konuşması sırasında eski divan kurulu başkanı Vefa Küçük'e yönelik bazı sözler söylemesi, kurulu izleyenler arasında tepkiye neden oldu.

Turan, tepkilere neden olan konuşmasında, 1998 yılı seçimlerinde Vefa Küçük aday olduğu zaman, sevdiği dayısının bir arkadaşı, ortağı olmasına rağmen ona oy vermediğini Aziz Yıldırım'a oy verdiğini belirterek, "En son yapılan yüksek divan kurulu seçiminde çıkan 3 adaydan kime oy vereceğimi bilemiyordum. Vefa Küçük hariç tabii. Uğur bey aday olduğunda çok sevindim ve oyumu kendisine verdim. Ki bu arada da saygıdeğer Ferruh Manav'ı da rahmetle anıyorum. Vefa Küçük'ün, ona yaptığı yüksek divan kurulundaki uygulamalarını da şiddetle reddediyorum. Çünkü konuşturmamıştı. ve hangi ruh haliyle burada oturduğuna şaşırıyorum. Ki size (Uğur Dündar) söylediği ağır hakaretlere rağmen."

Bu sözler üzerine tepki alan Turan, "Hayır, konuşurum mahkemeye verirsin beyefendi, Ferruh Manav'a rahmet bile dilememiştir, burada konuşan kızı anlattı" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar da araya girerek, "Çok özür diliyorum burada kesmek zorunda kalacağım. Belli bir adap ölçüsü, nezaket içerisinde her türlü eleştiri yapılabilir ama etik değerlere saygılı olmak ve bu kulübe uzun süre hizmet etmiş olan değerli bir yüksek divan kurulu başkanına burada, kameraların önünde hakaret edilmesine ben asla izin vermem" şeklinde konuştu.

Dündar'a dönerek, "Fenerbahçe Kulübü kabadayıların yeri değildir" diye bağıran Turan'a cevap veren Dündar, "Mikrofonu kapattırdık. Konuşmayı kesiyorum" dedi. Daha sonra Turan'ın yanına geçti ve kürsüden inmesini rica etti. Tepkilerin artması üzerine kürsüye gelen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç da, Engin Turan'dan kürsüden inmesini rica etti.

Tepkilerinden ardından konuşması yarıda kesilerek kürsüden indirilen ve salondan çıkarılan Engin Turan ile bazı izleyiciler arasında arbede yaşandı. Üzerine yürünen Turan, güvenlik görevlileri tarafından terasa çıkarıldı.

Arbedenin ardından tekrar konuşan Uğur Dündar, "Seçim sürecinde bazı kırıcı sözler telaffuz edilebilir. Bunun helalleşmesini biz yaptık, kendi aramızda değerlendirdik. Hiçbir sorun yoktur. Ben bir kez daha sayın Vefa Küçük'e bu kulübe yaptığı bütün hizmetleri adına gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum. Biz bir bütün olacağız arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Toplantıda sataşma üzerine söz alan Vefa Küçük ise, 9 Nisan'da bir seçim yarışı yaptıklarını belirterek, "8 sene şerefle taşıdığım yüksek divan kurulu başkanlığını, 9 Nisan'da sizlerin oylarıyla Uğur Dündar ve arkadaşları kazandı. Divan kurulunu 2 sene Uğur Dündar ve arkadaşları yönetecek. Ben aday olarak buna saygı duydum. O günde seçim sonucunda kendisini kürsüde tebrik ettim ve sizlere teşekkür ettim. Benim bu kulübe yaptığım hizmetleri tamamını bazıları inkar etse de Allah biliyor" dedi.

Küçük, sözlerine şöyle devam etti:

"Burada kimse 8 sene bu görevi yapmış, 32 yıllı kulüp üyesi olan ve kulüpte çeşitli dönemlerde yönetim kurulu üyeliği yapmış Vefa Küçük'e dil uzatamaz. Dün kulüp başkanımızın ve bugün divan başkanımızın yaptığı birlik ve beraberlik içinde olmamızı gereken ortamı provoke eden, birliğimize gölge düşüren, kulübe hizmet etmiş bizler gibi insanlara leke sürmeye yeltenen o şahsın konuşmasını yok sayıyorum. Birileri çıkıp burada herkesin huzurunda birlik beraberliğimize kasteder şekilde, görev yapmış bir kişiyi, yani beni tenkit ederse, sizlerin tepkisiyle, sizlerin alkışlı protestosuyla karşılaşıp bu salondan kaça kaça gider ve gitti. Bugünün muhabbetine ve önemine, 28 kupamızın nasıl Türk kamuoyunda kabul göreceği birlik beraberliğini sergilerken, ne olduğu belirsiz birinin çıkıp benim şahsımı hedef alan, kulübümüzü bölen beyanlarını kabul etmiyorum."

Öte yandan Vefa Küçük'ün, konuşmasında Engin Turan'a yönelik "şerefsiz" ifadesini kullanması da, izleyicilerden tepki gördü. Uğur Dündar, Küçük'ten o ifadeyi geri alması yönünde telkinde bulundu. Küçük de Dündar'ın uyarısını dikkate aldığını belirterek, o ifadesini geri aldığını söyledi.