SPOR Galatasaray, hazırlık maçında Tuzlaspor'u mağlup etti - Son Dakika

SPOR Galatasaray, hazırlık maçında Tuzlaspor'u mağlup etti

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, milli takım arasında düzenlenen hazırlık maçında TFF 1'inci Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip, 4-3 kazandı.

Galatasaray karşılaşmaya, İsmail Çipe, Yusuf, Alpaslan, Marcao, Ömer, Aytaç, Gustavo, Atalay, Emre Kılınç, Babel ve Oğulcan 11'iyle başladı.Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri, 7'nci dakikada Babel, 18'inci dakikada Oğulcan Çağlayan, 55'inci dakikada Ömer Bayram ve 66'ncı dakikada Diagne kaydetti. Tuzlaspor'un golleri ise 36'ncı dakikada Sedat Şahintürk, 50'nci dakikada Ahmet Yazar ve 86'ncı dakikada Safa Kınalı'dan geldi.