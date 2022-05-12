SPOR Giresunspor forması giyen Umut Nayir, Cizre'de bir okula fen laboratuvarı kurdu - Son Dakika
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SPOR Giresunspor forması giyen Umut Nayir, Cizre'de bir okula fen laboratuvarı kurdu

12.05.2022 15:58

SPOR Giresunspor forması giyen Umut Nayir, Cizre'de bir okula fen laboratuvarı kurduSekvan KÜDEN / ŞIRNAK, (DHA)- Spor Toto Süper Lig takımlarından GZT Giresunspor'da top koşturan Umut Nayir, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan bir okula tam donanımlı bir fen laboratuvarı kurdu.

SPOR Giresun spor forması giyen Umut Nayir, Cizre'de bir okula fen laboratuvarı kurdu

Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK, (DHA)- Spor Toto Süper Lig takımlarından GZT Giresunspor'da top koşturan Umut Nayir, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan bir okula tam donanımlı bir fen laboratuvarı kurdu.

Giresunspor'da top koşturan Umut Nayir, vatani görevini yaparken tanıştığı öğretmen Hasan Alak aracılığıyla Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde bulunan Metin Bostancıoğlu İmam Hatip Ortaokulu'na tam donanımlı bir fen laboratuvarı kurdurdu. Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, Umut Nayir'in isminin verildiği laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi. İke, törene gelemeyen Umut Nayir'a bu örnek davranışından dolayı teşekkür ederek, "İnşallah Umut Nayir'ın ilçemize kazandırdığı bu laboratuvarda araştıran, merak eden, öğrenmeyi öğrenen nesiller yetiştireceğiz" dedi.

"OKULUMUZA BİRÇOK FAYDASI OLDU"

Öğretmen Hasan Alak ise, Umut Nayir ile Sakarya'da askerlik yaparken tanıştıklarını ifade ederek, "Daha sonra öğretmen olarak atamam gerçekleştikten sonra Cizre'ye geldim. Cizre'de görev yaptığım okulda fen laboratuvarı olmadığı için Umut Nayir'den rica ettim. Kendisi de bizleri kırmayıp okulumuza yepyeni, tam donanımlı bir fen laboratuvarı kazandırdı. Daha öncesinde de okulumuza birçok faydası olmuştu. Spora yatkın çocuklar için spor malzemeleri, Cizre genelinde ve köy okulları projesi kapsamında başlattığımız bot ve mont kampanyasına çok büyük destekleri olmuştu. Bu vesile ile kendisine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. (DHA)

SPOR Giresunspor forması giyen Umut Nayir, Cizre'de bir okula fen laboratuvarı kurdu
SPOR Giresunspor forması giyen Umut Nayir, Cizre'de bir okula fen laboratuvarı kurdu
SPOR Giresunspor forması giyen Umut Nayir, Cizre'de bir okula fen laboratuvarı kurdu
SPOR Giresunspor forması giyen Umut Nayir, Cizre'de bir okula fen laboratuvarı kurdu

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Giresunspor forması giyen Umut Nayir, Cizre'de bir okula fen laboratuvarı kurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Giresunspor forması giyen Umut Nayir, Cizre'de bir okula fen laboratuvarı kurdu - Son Dakika
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