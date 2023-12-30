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Şırnak'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Şırnak'ta İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Şehri Nuh Platformu öncülüğünde düzenlenen yürüyüşle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Katılımcılar, Gazze'de yapılan zulme sessiz kalmayacaklarını belirterek, farklı meslek gruplarından insanların desteğini ve yardımını sağlamaya söz verdiler.

Şırnak\'ta İsrail\'in Gazze saldırıları protesto edildi
30.12.2023 - 19:27,
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İsrail'in Gazze'ye saldırıları Şırnak'ın Cizre ilçesinde protesto edildi.

Şehri Nuh Platformu öncülüğünde düzenlenen " Selahaddin Eyyubi'nin torunları Gazze için yürüyor" sloganıyla yürüyüş düzenlendi.

Kale Mahallesi Sur Dibi Parkı önünde bir araya gelen katılımcılar Sanat Sokağı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan İshak Akdeniz, Gazze'de yapılan zulme sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Akdeniz, "Alim olup bu davayı her yerde anlatacağız. Mühendis olup sizi koruyacak teknolojiler geliştireceğiz. Yazar olup dünyaya destanınızı yazacağız. Asker olup sizi kurtarmaya geleceğiz." diye konuştu.

Programda, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve HÜDA PAR Cizre İlçe Başkanı Reşit Gözüngül de konuşma yaptı.

Kaynak: AA
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