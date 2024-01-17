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Cizre'de arıza yapan otobüs ve otomobil itilerek yol kenarına çekildi - Son Dakika
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Cizre'de arıza yapan otobüs ve otomobil itilerek yol kenarına çekildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dörtyol mevkisinde belediyeye ait şehir içi otobüs ve bir otomobil arıza yaptı. Polis memurları ve vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına çekilen araçlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

17.01.2024 - 17:44,  Güncelleme: 17:48
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ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde bozulan bir belediye otobüsü ve bir otomobil polis ve vatandaşlar tarafından itilerek yol kenarına götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dörtyol mevkisinde farklı saatlerde belediyeye ait şehir içi otobüs ile otomobil arıza yaptı. Trafiği aksatan araçları İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurları ve vatandaşlar, iterek yol kenarına çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

Cizre\'de arıza yapan otobüs ve otomobil itilerek yol kenarına çekildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Cizre'de arıza yapan otobüs ve otomobil itilerek yol kenarına çekildi - Son Dakika
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