Son Dakika Haberleri: Spor giyim pazarını büyüten iş birliği
Son Dakika Güncel Spor giyim pazarını büyüten iş birliği

Spor giyim pazarını büyüten iş birliği

1 saat önce

BOYNER, adidas ve Reebok ile spor giyim pazarındaki stratejik iş birliğini güçlendirdi.

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BOYNER, adidas ve Reebok ile spor giyim pazarındaki stratejik iş birliğini güçlendirdi.

Boyner İstinye Park mağazasında yenilenen adidas ve Reebok alanlarının tanıtımında müşterilere yönelik birçok etkinlik düzenlendi. Etkinliklere Boyner'in Genel Müdürü Eren Çamurdan ile adidas Türkiye Genel Müdürü Hakan Atalay da katılım gösterdi.

Spor perakende pazarının gün geçtikçe büyüdüğünü vurgulayan Boyner Büyük Mağazacılık Genel Müdürü Eren Çamurdan, "Spor giyim ürünlerinin gündelik hayatın bir parçası haline gelmeye başlamasıyla, spor perakende pazarının büyümesi ivme kazandı. Biz de Boyner olarak aktif spor kategorimizde kadın, erkek ve çocuklar için dünyaca ünlü markaların performans ve konfor sunan binlerce seçeneğini ayrıcalıklı fırsatlarla bir araya getiriyoruz" dedi.

"38 ilde yer alan 112 mağazamız, yüksek potansiyelimiz ve yeni nesil bakış açımızla Türkiye'de spor giyimin en önemli adresi konumundayız" ifadelerini kullanan Eren Çamurdan, "adidas ve Reebok aktif spor kategorimize değer katan önemli markalarımızdan. Stratejik iş ortaklığımızı bundan sonra da güçlendirerek sürdüreceğiz. Sporseverler adidas ve Reebok'ın en yeni konseptlerini ve en trend ürünlerini her zaman olduğu gibi Boyner'lerde bulabilecek" şeklinde açıklamada bulundu.


Türkiye, Reebok, Boyner, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:46 Kaynak: DHA
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