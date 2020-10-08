Spor ile Sosyal Uyum Kampı sona erdi - Son Dakika

Spor ile Sosyal Uyum Kampı sona erdi

08.10.2020 13:29
Spor ile Sosyal Uyum Kampı sona erdi, System.String[]

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Maliye Gençlik Kampında 60 öğrencinin katılımı ile düzenlenen "Spor ile Sosyal Uyum Kampı" sona erdi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Maliye Gençlik Kampında 60 öğrencinin katılımı ile düzenlenen "Spor ile Sosyal Uyum Kampı" sona erdi.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığının yürütücülüğünü yaptığı ve Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), Olimpik Mülteci Vakfı (ORF), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK-UNHCR) ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ortaklığıyla hayata geçirilen Spor ile Sosyal Uyum Projesi kapsamında Mersin'de yaşayan 11-15 yaş aralığındaki 30'u kız, 30'u erkek toplam 60 Türk ve mülteci öğrenci, Spor ile Sosyal Uyum Kampında buluştu.

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Silifke Maliye Gençlik düzenlenen kampını, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Emre Kaçar, Spor ile Sosyal Uyum Proje Koordinatörü Hakan Dulkadiroğlu, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan ve Eğitim, Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Birimi Şube Müdürü Berna Kulaç ile birlikte ziyaret ederek, kampa katılan öğrencilerle tek tek ilgilendi.

Kamp boyunca 6 gençlik lideri ve 3 antrenör eşliğinde çeşitli sosyal ve kültürel etkiliğin yanı sıra hentbol, judo, okçuluk, yüzme gibi sportif faaliyetler, sokak oyunları, el sanatları, resim ve tarihi turistik gezilerle unutamayacakları bir kamp geçiren öğrenciler, sahilde çevre temizliği de yaptı. - MERSİN

Spor ile Sosyal Uyum Kampı sona erdi
Spor ile Sosyal Uyum Kampı sona erdi
Spor ile Sosyal Uyum Kampı sona erdi

Birleşmiş Milletler, Mülteci, Maliye, Mersin, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor ile Sosyal Uyum Kampı sona erdi - Son Dakika Spor

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