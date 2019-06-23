Son Dakika Haberleri: SPOR Kaan Ayhan'dan muhteşem düğün
Son Dakika Güncel Haber

SPOR Kaan Ayhan'dan muhteşem düğün

1 saat önce

SPOR Kaan Ayhan'dan muhteşem düğünTemel ELCİVAN ESSEN (DHA) - Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan, 28 Kasım 2018 tarihinde resmi nikah kıydığı Aylin Cengiz ile Essen kentinde düzenlenen muhteşem düğünle evlendi.

SPOR Kaan Ayhan'dan muhteşem düğün
Temel ELCİVAN ESSEN (DHA) - Almanya Bundesliga ekiplerinden Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli oyuncu Kaan Ayhan, 28 Kasım 2018 tarihinde resmi nikah kıydığı Aylin Cengiz ile Essen kentinde düzenlenen muhteşem düğünle evlendi.
Aylin ile Kaan çiftinin Essen'de bulunan Otel Ruhrturm'da gerçekleştirilen düğününe, Fortuna Düsseldorf ve milli takımdan arkadaşı Kenan Karaman, Cengiz ve Ayhan ailelerin yanı sıra yaklaşık 500'ü aşkın davetli katıldı. Anadolu gelenekleri ile hazırlanan ve Türk müzikleri eşliğinde yapılan düğünde genç çift, salona girerken davetliler tarafından adeta alkış seline tutuldu. Başarılı futboluyla adeta göz kamaştıran milli futbolcu Kaan Ayhan, oyunlarıyla piste de başarılı olduğunu gösterdi.
Düğünde milli futbolcu Kaan Ayhan'ın annesi Nesrin Ayhan, babası Erol Ayhan, diğer aile üyeleri bulunurken, Aylin Cengiz'in de annesi Nuray Cengiz Şanlıtürk, babası EKIP Integram GmbH Sahibi Yıldıray Cengiz ve ailesi hazır bulundu.
SPOR Kaan Ayhan'dan muhteşem düğün
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 01:32 Kaynak: DHA
düğün, DHA, fortuna düsseldorf, kaan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya nüfusunun iki katı turist ağırladı Oyunu kullanan Acun Ilıcalı: Gerilimin bitmesini istiyorum! Abdullah Gül oyunu kullandı: İnşallah her şey güzel olur Cem Yılmaz "Hadi eyvallah" diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 14:42:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: SPOR Kaan Ayhan'dan muhteşem düğün
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]