Son Dakika Haberleri: Spor kayserispor, beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Güncel Spor kayserispor, beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Spor kayserispor, beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

SPOR Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdüİlyas KAPLAN KAYSERİ, (DHA)- Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 7 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı...

SPOR Kayserispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

İlyas KAPLAN KAYSERİ, (DHA)- Süper Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 7 puanla son sırada yer alan İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 13'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Antrenman öncesinde teknik direktör Bülent Uygun, saha içinde futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Takım toplantısının ardından gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde; düz koşu ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise iki gruba ayrılarak çift kale maç yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Alpay Çelebi ve Levent Gülen ile kadro dışı bırakılan Bilal Başacıkoğlu, Paul-Georges Ntep ve Adryan Tavares antrenmanda yer almadı.

Spor kayserispor, beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Beşiktaş, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'ta gündem Guilherme! İlk görüşme geçen hafta yapıldı
Trabzonspor - Galatasaray maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek Bernard Mensah, devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oluyor! Çin Futbol Federasyonu'ndan Beşiktaş'a Talisca müjdesi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 00:24:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor kayserispor, beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]