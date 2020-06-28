SPOR Manuel Neuer şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı - Son Dakika

SPOR Manuel Neuer şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı

SPOR Manuel Neuer şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptıTEMEL ELCİVAN / ALMANYA,(DHA) -Bayern Münih'in Alman file bekçisi Manuel Neuer, şampiyonluk kupasıyla bugün antrenman yaptı.

SPOR Manuel Neuer şampiyonluk kupasıyla antrenman yaptı

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TEMEL ELCİVAN/ ALMANYA,(DHA) -

Bayern Münih'in Alman file bekçisi Manuel Neuer, şampiyonluk kupasıyla bugün antrenman yaptı. Neuer'in kupa ile idmanın görüntüleri büyük ilgi gördü.

Almanya Bundesliga dün oynanan 34'üncü hafta maçlarıyla sona erdi. Daha önceki haftalarda şampiyonluğunu ilan eden Bayern Münih, şampiyonluk kupasını aldı. Münih'e ekibiyle 8'inci şampiyonluğunu yaşayan 34 yaşındaki kaleci Manuel Neuer, bugün şampiyonluk kupasıyla salonda antrenman yaptı. Alman file bekçisi, kupayla yaptığı idmanın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Neuer'in şampiyonluk coşkusu, kısa süre içinde büyük ses getirdi. Alman file bekçisinin antrenman yaptığı sırada, arka planda takım arkadaşlarının gülüşme sesleri de videoya yansıdı.

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Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 17:32 Kaynak: DHA

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