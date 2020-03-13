SPOR MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı -2 - Son Dakika

SPOR MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalandı

TFF Başkanı Nihat Özdemir Hakem Meslek Lisesi, Türk hakemliği için dönüm noktası olacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Gençlerimizi gerek zihnen ve bedenen, gerekse milli ve ahlaki açıdan sağlıklı, mutlu bireyler olarak topluma kazandırılmasını önemsemekteyiz

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER - İSTANBUL DHA

Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye spor tarihinin en önemli iş birliklerinden birine imza attı.

Ülkemizi uluslararası düzeyde temsil edecek hakemler yetiştirmeyi hedefleyen TFF Hakem Meslek Lisesi'nin açılmasını sağlayacak MEB ile TFF arasında yapılacak protokol imza töreni, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Türk hakemliğine yeni bir soluk kazandıracak proje, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve TFF Başkanı Nihat Özdemir'in attığı imzalarla hayata geçti.

Gençlere lise öğrenimiyle birlikte hakem olma imkanı sunacak protokol ile Riva'daki Meral-Celal Aras Spor Lisesi önümüzdeki eğitim öğretim döneminden itibaren TFF Hakem Meslek Lisesi olarak hizmet verecek.

NİHAT ÖZDEMİR HAKEM MESLEK LİSESİ, TÜRK HAKEMLİĞİ İÇİN DÖNÜM NOKTASI OLACAK

TFF Başkanı Nihat Özdemir, protokol imza töreninde bir konuşma yaptı. Projenin Türk hakemliği için çok önemli olduğunu belirten Özdemir şöyle konuştu

Bugün burada Türk hakemliği için dönüm noktası olacağına inandığımız çok önemli bir projenin ilk adımını atıyoruz. Futbol Federasyonu olarak, sporun tabana yayılmasında bize sürekli destek veren Milli Eğitim Bakanlığımız ile tarihi bir iş birliği protokolü imzalayacak olmamızdan dolayı büyük mutluluk duyuyorum.

Bu önemli güne tanıklık etmek üzere törenimize katılım gösteren sizlere hoş geldiniz diyor, bizleri takip eden izleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Öncelikle bize, TFF Hakem Meslek Lisesi gibi çok değerli bir projeyi hayata geçirme gururunu yaşatan Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Sağ olsunlar kendileri Türk hakemliğinin önemli bir ihtiyacını gidermek üzere Hakem Meslek Lisesi açılması için çalışma başlattılar ve projemizi hızlı bir şekilde tamamlama aşamasına getirmiş bulunmaktayız. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Federasyonumuz arasında imzalanacak protokol sonrasında önümüzdeki eğitim döneminde Hakem Meslek Lisemizi inşallah açmış olacağız.

Bakanlığımız ile bugüne kadar futbolcu yetiştirmek için iş birliği yaptık, bu kez ise lise düzeyinden itibaren hakem yetiştirmek için yola çıkıyoruz. Atacağımız imzayla Riva'da bulunan Meral-Celal Aras Spor Lisesi, Hakem Meslek Lisesi'ne dönüşecek.

2020-2021 Eğitim Öğretim döneminin başlaması ile birlikte, okulumuzda hem Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatı hem de hakem eğitimlerine yönelik müfredat bir arada verilecek. Böylece, lise çağından itibaren donanımlı hakem yetiştirmenin de startını vereceğiz.

Değerli konuklarımız, üzülerek söylüyorum ki, hakemlik kadar tartışılan bir meslek yok. Ne karar verirseniz verin bir taraf daima mutsuz oluyor. Hatta, bazen kararlarınızdan her iki tarafın bile şikayetçi olduğunu durumlarla karşılaşabiliyoruz. Hele hele ülkemizde her pozisyonun tartışıldığı ortamda hakemlik yapmak, hakem bulmak zorlaşıyor.

Profesyonel ve amatör liglerde yılda 120 bin maç oynatıyoruz. Geldiğimiz noktada hakemlik büyük bir ihtiyaç ve biz de bu mesleğe artık futboldaki gibi bir alt yapı kuruyoruz. Yeni projemizle, 15-16 yaşında öğrencilerimiz lisemizde hakemlik ihtisası yapacak ve böylelikle ilk defa okullu hakemlerimiz olacak. Tahmin ediyorum ki, bunun dünyada örneği de yok.

Hakemliğe doğuştan yetenekli gençlerimizi bulup, bu okulumuzda spor eğitimi, bilgi ve spor kültürünü aşılayarak bizleri uluslararası alanda temsil edecek iyi hakemler yetiştirmek istiyoruz. Bildiğiniz üzere mesleki okulların en önemli özelliği okurken mesleğini de kazanmaktır. Öğrencilerimiz okuluna devam ederken sertifikalarını alacaklar ve bu sayede amatör maçlarda görev yapacaklar.

Okulumuzda eğitim gören öğrencilerimiz Riva'daki merkezimizin bütün imkanlarından yararlanacaklar. Bir çok eğitimlerini burada yapacak, saha çalışmalarına katılacak ve etkinliklerimize dahil olacaklar. Bu projenin değeri gerçekten çok büyük... Çünkü bir hakemin yetişmesi yaklaşık 10 yılı buluyor. Mevcut sistemde hakemlerimiz 30-35 yaşında Süper Lig hakemliğine ancak adım atabiliyor.

Bu çalışmayla okumuzda verilecek eğitim sayesinde üst düzey hakemliğin yaşı da küçülecek, Süper Lig hakemlerimizin yaşı 25'e kadar inebilecek. Ayrıca bu proje gençlik devrimine imza atan Merkez Hakem Kurulumuz için de önemli bir fırsat olacak. Yeni hakem yetiştirmek için en büyük avantajımız Türkiye'nin genç nüfusa sahip olması. Genç nüfusun futbola büyük ilgisi ve sevgisi var. Bunu büyük bir sinerjiye dönüştürmeyi hedefliyoruz. Biz futbola hizmet etmek isteyen gençlerin hayallerini gerçekleştireceğiz.

İnanıyorum ki Hakem Meslek Lisesi yeni bir çığır açacak, Türk hakemliğine yeni bir çehre kazandıracak. En önemlisi ise, bugün yaşanan sorunların gelecek nesillerde yaşanmaması için önemli bir katkı sağlayacak.

Sevgili misafirlerimiz;

En değerli yatırım, daima insana yapılan yatırımdır. İnsana yatırım ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bu nedenle eğitim ve spor diyoruz. Devletimiz bu projeyle gençlerimize büyük bir imkan sunuyor. Lütfen futbolu ve hakemliği seven gençlerimiz bu fırsatı değerlendirsin, bu imkanlardan faydalansın ve ülkemiz kazansın. İnanıyoruz ki, bu çalışmalarımızla Türk hakemliğinin standartları yükselecek, uluslararası rekabette hedeflenen başarı şansımız artacak.

Bizim için yeni bir eğitim hamlesi olan bu projenin arkasında kararlılıkla duracağız ve başarılı olması için tüm çabamızı göstereceğiz. Merkez Hakem Kurulumuzun da destekleri ile birlikte yeni nesil hakemleri Türk futboluna kazandıracağız.

Kıymetli konuklarımız;

Bu projenin gerçekleşmesi için bütün imkanlarını kullanan Değerli Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'a böyle bir çalışmaya öncülük ettikleri için tekrar teşekkür ediyorum. Başkan Vekilim Sayın Erdal Bahçıvan bu değerli proje için büyük çaba gösterdi, tüm süreci yürüttü. Çalışmaları ve katkıları için kendisine kendim ve yönetim kurulum adına çok teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve MHK Başkanımız Sayın Zekeriya Alp'e destekleri için teşekkür ediyorum. Ayrıca Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Sayın Mahmut Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Sayın Kemal Varın Numanoğlu ve bakanlık yetkililerimize de gösterdikleri çabalardan dolayı şükranlarımı sunuyorum.

Projenin Türk hakemliği ve Türk futbolu için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İnşallah okulumuzdan Dünya Kupalarında, Avrupa şampiyonalarında görev alacak yeni Cüneyt Çakırlar, finaller yönetecek yeni hakemlerimiz çıkacaktır. Böylece bu proje gurur abidemiz olacaktır. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyor, tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK GENÇLERİMİZİ GEREK ZİHNEN VE BEDENEN, GEREKSE MİLLİ VE AHLAKİ AÇIDAN SAĞLIKLI, MUTLU BİREYLER OLARAK TOPLUMA KAZANDIRILMASINI ÖNEMSEMEKTEYİZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, şunları söyledi;

Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığımız arasında, ülkemizin yarınları olarak gördüğümüz çocuklarımız ve gençlerimiz adına anlamlı bir adım atmanın ve bizleri burada bir araya getiren bu yeni işbirliğine tanıklık etmenin mutluluğu ile hepinizi saygıyla selamlarım.

Gençlerimizi gerek zihnen ve bedenen, gerekse milli ve ahlaki açıdan sağlıklı, mutlu bireyler olarak topluma kazandırılmasını önemsemekteyiz. Milli Eğitim Bakanlığı olarak, çocuklarımızın yeteneklerine uygun bir eğitim içeriği ve ortamı sunmak öncelikli politikalarımız arasındadır. Ekonomik ve sosyal kalkınmada kilit rol oynayan eğitim ve öğretim sistemimizi her gün biraz daha ileriye götürmek, böylece ülkemizin dünya ile rekabet gücünü artırmak için sahip olduğumuz güç ve birikimi birleştirmemiz hayati bir önem taşımaktadır

Dünyanın en popüler sporlarından biri olan futbol, dünya üzerinde hemen hemen her ülkede oynanan ve takip edilen bir spor branşıdır. Okul çağındaki çocukların okullarda, kulüplerde, spor alanlarında sporun gelişmesini ve yayılmasını sağlamak için fırsat oluşturmak bakanlık olarak ana görevlerimizdendir. Futbol da bu spor dallarından biridir. Özellikle gençlere yönelik yapılan bu işbirliği sayesinde öğrencilerimiz ileri yaşlarda da kendi ülkesinde bu çarkın bir dişlisi olarak Türk sporuna hizmet edebilirler.

Bu çerçevede iş birliğimiz çerçevesinde yapacağımız çalışmaların ayrıntılarını sizlerle paylaşmak isterim

Bugün bizleri bir araya getiren bu işbirliği protokolü ile TFF' ye ait kampus içerisinde öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetleri için sınıfların kurulması sağlanacaktır. Okulumuz, yetenek sınavıyla öğrenci kabul edecektir. Öğretim programının hazırlık sınıfı ve mesleki İngilizce dersi eklenerek güncellenmesiyle öğrencilerimiz meslekle ilgili gerekli olan dil becerisine sahip olacaktır. Ayrıca öğretmenlerimizin de gerekli bilgi ve donanımları açısından ilgili hizmet içi eğitimler düzenlenmesi planlanmıştır.

Öğretmen ve öğrencilere Futbol Hakemliği eğitimlerinin düzenlenmesi ve belgelendirilmesi de bizler için önemli bir kazanımdır. UEFA ve FIFA gibi uluslararası kuruluşlarda düzenlenen Antrenör Eğitim Seminerleri'ne öğretmen ve öğrencilerin katılımının sağlanmasıyla öğrencilerimizi dünya standartlarına taşımayı hedefliyoruz. Milli sporcuların, milli antrenörlerin katılımının sağlandığı Kariyer Günleri ile öğrencilerimizin alanında uzman kişiler tarafından bilinçlendirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca TFF bünyesinde açılan Sporcu Eğitim ve Gelişim Kampları'ndan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin faydalandırılması sağlanacaktır.

Öğrencilerin amatör takım maçlarında hakem ve yardımcı hakem olarak görev almalarının sağlanmasıyla öğrencilerimizin teori bilgiden pratiğe geçişi hızlanacaktır. Her kademede milli antrenörlerin yanında uygulamalı eğitim imkanının sağlanması da öğrencilerimizin tecrübelerini çok kısa sürede arttıracaktır.

Öğrencilere burs verilmesi ve spor ile ilgili yükseköğretime devam etmeleri halinde burslarının devam etmesi de öğrencilerimiz için önemli bir kazançtır. Öğrenci ve öğretmenlerin yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerine katılmalarının sağlanması da öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin gelişimi için önem arz etmektedir. Yükseköğretime devam etmeyen mezunların imkanlar ölçüsünde TFF bünyesinde istihdamına öncelik verilmesi de bizler için önemli bir gelişmedir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu olarak çocuklarımız ve gençlerimiz için el ele vererek atmış olduğumuz bu adım ile inanıyorum ki gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere sahip, bağımsız ve bilimsel düşünme gücüne haiz, sosyal sanatsal ve sportif alanlarda temayüz etmiş, insana ve topluma saygılı, başarılı ve sağlıklı nesiller yetiştirme çabalarımıza çok değerli katkılar yapacak bir süreci başlatmış bulunuyoruz. Bu işbirliğinin gerek protokol tarafı Bakanlıklarımıza, gerekse topluma faydalı ve yararlı olması dileklerimle hepinize saygılar sunarım.