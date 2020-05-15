SPOR Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu - Son Dakika

SPOR Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu

SPOR Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştuEyyüp BURUN- Kadir GÜNEŞ GAZİANTEP, (DHA)-Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Furkan Dülger (26), müsabaka sırasında sakatlık yaşadı.

SPOR Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu

Eyyüp BURUN- Kadir GÜNEŞ GAZİANTEP, (DHA)-

Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Furkan Dülger (26), müsabaka sırasında sakatlık yaşadı. Hastanede ameliyat olması gerektiği söylenen ve spor hayatı bitme noktasına gelen genç sporcu Gaziantep'te fizyoterapist Osman Kaplan'la girdiği seanslarda tamamen iyileşerek sağlığına kavuştu.

Greko-Romen güreşte Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli güreşçi Furkan Dülger, Bulgaristan'da katıldığı Balkan Şampiyonası'nda boynunda sakatlandı. Genç sporcuya, gittiği hastanelerde boynundan ameliyat olması gerektiği ve ameliyatın kesin çözüm olmayabileceği söylendi. Bunun üzerine yaşadığı İstanbul'dan tavsiye üzerine Gaziantep'e gelen Dülger, burada fizyoterapist Osman Kaplan ile tanıştı. Fizik tedavi seanslarına başlayan Dülger kısa süre sonra sakatlığından kurtularak tamamen iyileşti.

SPOR HAYATIM BİTECEKTİ

Spor hayatı bitme noktasındayken eskisinden daha güçlü bir hale geldiğini söyleyen Furkan Dülger, Balkan ve Türkiye şampiyonluğu olan milli sporcuyum. Birkaç ay önce Bulgaristan'da bir travma geçirdim ve boynumdan sakatlandım. Gittiğim doktorlar bana ameliyat olmam gerektiğini ve bunun da kesin çözüm olma noktasında söz veremeyeceklerini söylediler. Sonra tanıdığımız fizyoterapistler bana Gaziantep'e gitmememi ve Osman Kaplan hocamı bulmamı tavsiye etti. Bende buraya geldim ve bugün 6'ncı seansım tamamen iyileştim. Eğer ameliyat olsaydım boynuma platin takacaklardı ve güreş hayatım bitecekti. Şimdi eski sağlıklı günlerime göre bile daha da iyiyim. Hedefimde Avrupa ve Olimpiyat şampiyonlukları var dedi.

BİZDE İĞNE, AMELİYAT YOK

Genç güreşçinin tavsiye üzerine İstanbul'dan gelerek kendilerini bulduğunu söyleyen Osman Kaplan ise, İlk olarak beni hocası aradı ve çekilen MR görüntülerini gönderdiler. Bizde baktık ve inceledik ve sorunun üstesinden gelebileceğimizi söyledik. Allah bizi mahcup etmedi gerekeni yaptık ve hastamız şu anda iyileşti. Hedefinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu söyledi. İnşallah bunu başaracak. Burada bize düşen ne varsa onu da yapacağız. Doktorlar platin takılması gerekli demiş. Takılsaydı spor hayatı bitecekti. Çok şükür iyileşti bizde mutluyuz. Bizde iğne yok ameliyat yok, kimyasal yok ama başardık şeklinde konuştu.

SPOR Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu

Gaziantep, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 11:47 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu - Son Dakika

Son Dakika

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor! Nikah kıyılırken heyecanlanan ünlü oyuncu Serkan Şenalp adını yanlış söyledi
İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi İngiltere'de 4. lig seviyesindeki League Two'da sezon tescil edildi         
18:25
Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı         
17:58
DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun DSÖ'den koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun         
17:29
Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım Ali Koç liglerin başlatılması kararıyla ilgili ilk yorum: Bu seneyi kurtaracağız derken önümüzdeki sezonu da yakmayalım         
17:16
"Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" önerisine Ali Koç'tan yanıt: Anlaşıldı         
17:15
Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü Cani koca, boşanma aşamasındaki eşini çocuklarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü         
17:08
16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu 16 yaşındaki genç, sokağa çıkma yasağının başlamasına 5 dakika kala ırmakta kayboldu         
16:57
RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı RTÜK Başkanı: Sevda Noyan'a verilecek ceza darbecileri sevindirecek bir ceza olmamalı         
16:54
Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı Koronaya yakalanan Beşiktaş Başkanı Çebi, son durumu hakkında bilgi verdi: Tedavim başladı         
16:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 20'ye yükseldi         
16:44
Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz Ali Koç: Obradovic'e birkaç kez teklif yapsak da kendisi sezon sonu görüşmek istedi, önümüzdeki günlerde tekrar görüşeceğiz         
16:32
LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı LPG'li otomobilin alev topuna döndüğü anlar kameraya yansıdı         
16:25
Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti Ali Koç'tan teknik direktör itirafı: Bir isimle neredeyse anlaşmıştık ama EURO 2020 ertelenince planlar değişti         
16:24
Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim Dua ve salavat çıkışıyla gündem olan Arınç'tan eleştirilere yanıt: Yanlışa yanlış demeyi sürdüreceğim         
16:23
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi         
16:23
Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk Adım atacak yer kalmadı! Avcılar'daki semt pazarında akıl almaz yoğunluk         
16:20
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu         
16:19
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi         
16:19
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek 2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek         
15:59
Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi Bir günlüğüne başkan olan CHP'li meclis üyesi kendine ve yakınlarına ait inşaatlara yapı izni verdi         
15:58
Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı Bir kentimiz diken üstünde! Test yapılan berberlerden 3'ünün testi pozitif çıktı         
15:50
Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti Uyarıları dinlemeyen vatandaşlar Bağdat Caddesi'ne akın etti         
15:49
Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı Caner Erkin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddialarını yalanladı         
15:48
Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor         
15:46
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak         
15:34
Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı Hayatını kaybeden Grup Yorum üyesiyle ilgili paylaşım yapan hakim, görevden uzaklaştırıldı         
15:30
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti         
15:26
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan koronavirüse yakalandı         
15:24
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor         
15:23
Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı Belediyeye ayrılan paydan yapılan kesintiler Komünist Başkan'ın elini kolunu bağladı         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 18:28:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SPOR Milli güreşçi Furkan Dülger, Gaziantep'te sağlığına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]