SPOR Milli karateciler Uğur Aktaş ve Eray Şamdan, DHA'ya konuştu - Son Dakika

SPOR Milli karateciler Uğur Aktaş ve Eray Şamdan, DHA'ya konuştu

Uğur Aktaş: Biz karatede dünyanın en saygın ülkelerinden biriyiz

'Hedefim olimpiyatların üzerine dünya şampiyonu olmak'

Eray Şamdan: Madalyayı aldığım an rüya gibiydi

'Şimdi hedef dünya şampiyonluğu'

OLGUCAN KALKAN ? ALİ DANAŞ/ İSTANBUL,(DHA)- Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi karate branşında temsil eden ve Kumite 75 kiloda bronz madalya kazanan Uğur Aktaş ile Kumite 67 kiloda gümüş madalyanın sahibi olan Eray Şamdan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Fanatik Gazetesi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Sports&Business Summit 2021'e katılan Uğur Aktaş, 'Olimpiyatta bronz madalya kazandım ben. Çok mutluyum. Oraya giderken benim hedefim altın madalyaydı. Kotayı 1'inci sıradan alarak Tokyo'ya gitmiştim. Nasibimizde bronz madalya varmış. Ufak bir farklı kaçırdım ve maçın içinde ufak bir sakatlık yaşadım. O da beni etkiledi. İlk katıldığımız olimpiyatları bronz madalya ile kapattım. Olimpiyatlar, karate sporunun uzun yıllardır beklediği bir organizasyondu. Bu zamana kadar yer alamamıştık. İlk kez yer aldık ve bunu da bronz madalya ile taçlandırmak nasip oldu. O yüzden mutluyum' şeklinde konuştu.

'BİZ KARATEDE DÜNYANIN EN SAYGIN ÜLKELERİNDEN BİRİYİZ'

Türkiye'nin karate sporunda en başarılı ülkelerden birisi olduğuna dikkat çeken Uğur Aktaş, 'Biz karate branşında dünyada saygın ülkelerden birisiyiz. En başarılı ülkeyiz diyebiliriz. Gittiğimiz her turnuvada, son olarak Avrupa Şampiyonası'nda örneğin 6 altın madalya alarak genel klasman şampiyonluğu elde ettik. Ben de orada şampiyon oldum. Biz karatede iyi bir noktadayız. Olimpiyatlara da 2 tane altın madalya alırız diye hedeflemiştik. Tabii ki olimpiyatların verdiği heyecanla, psikolojik etkenler fazla oluyor. Çok şükür 4 madalya kazandık. Ülkemize en fazla madalya getiren branş olarak. O yüzden mutluyuz. Biz zaten başarılı bir takımdık, bunu olimpiyatlarda da gösterdik' ifadelerini kullandı.

'OLİMPİYATLARI YILLARDIR BEKLİYORDUK'

Karate branşı olarak uzun yılladır olimpiyatlarda yer almayı beklediklerini söyleyen Uğur Aktaş, 'Olimpiyatlar bizim yıllardır beklediğimiz bir organizasyondu. Bize nasip oldu. 2-3 jenerasyon önce de olimpiyatlarda yer alacağımız söyleniyordu ancak gidilmedi ve bize nasip oldu. Biz gidip yarıştık. Çok şükür madalyalar da aldık. Karate olimpiyatlarda yer almaya devam ederse çok daha güzel başarılara imza atacağımızı düşünüyorum. Çünkü, bu olimpiyatı ilk ve son olma ihtimali olduğu için o da üstümüze biraz baskı oluşturdu. Yapmamız gerekiyor, madalya alıp tarihe geçmemiz gerekiyor diye biraz baskı hissettik. Başarılı olunca, karate dünyasının, ülkenizin ve ailenizin herkesin beklentisi oluyor. Başarıyı tekrarlamanız ve orada da elde etmenizi bekliyorlar. Umuyoruz ki önümüzdeki olimpiyatlarda karate yer alır. Olimpik branş olarak kalmaya devam ederiz. Şu anda Fransa Spor Bakanlığı, karatenin Paris Olimpiyatları'nda yer alması için. Çünkü, Fransız bir arkadaşımız Tokyo'da altın madalya kazandı. İnşallah karate tekrardan ülkemizi başarılı bir şekilde temsil ederiz' dedi.

'HEDEFİM OLİMPİYATLARIN ÜZERİNE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK'

Kasım ayında düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndaki hedeflerini de anlatan Uğur Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

'Olimpiyatlarda kopmaya yakın bir yırtık oluşmuştu. 5 hafta kadar tedavi sürecim oldu. Şu anda iyi durumdayım ve antrenmanlara başladım. 6 Kasım'da başlayıp, 21'ine kadar sürecek Dünya Şampiyonası. Dubai'de düzenlenecek. Bir önceki şampiyonada, şampiyonluğu 10 saniye ile kaçırmıştım. 3'üncü olmuştum. Bu sefer hedefim olimpiyatların üzerine şampiyon olmak. İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Umuyorum bu hayalim gerçek olur ve en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz.'

ERAY ŞAMDAN: MADALYAYI ALDIĞIM AN RÜYA GİBİYDİ

Küçüklükten beri hayali olan olimpiyat madalyasını kazandığı anı bir rüya olarak nitelendiren gümüş madalyalı Eray Şamdan, 'Madalyayı aldığım an rüya gibiydi. Çünkü çocukluktan beri herkes gibi hayalim olan bir şeydi. Bunu gerçekleştirdim. Orası bambaşka bir ortam. Anlatılmaz, yaşanır. Karate branşı olimpiyatlarda olursa 2024 yılında çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Tokyo'da en çok madalya kazanan branş oldu karate. 2024'te de olursa en çok altın madalya alacağımız branş olur diye düşünüyorum. Çünkü, çok başarılıyız ve genç isimlerle devam ediyoruz. 2024'te inşallah karate olimpiyatlarda olur. Temennimiz o yönde" dedi.

'ŞİMDİ HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU'

Kasım ayında Dubai'de düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndaki hedeflerinin şampiyonluk olduğunun altını çizen Eray Şamdan, 'Olimpiyattan sonra bir boşluğumuz oldu ve kafamızı dağıttık. Tatilimizi yaptık. Şimdi hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bu da çok büyük bir başarı. Kampımıza başladık. Sıkı çalışmalara devam ediyoruz. Orada da hedefimiz şampiyonluk. İnşallah onu da gerçekleştireceğiz' şeklinde konuştu.