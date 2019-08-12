Son Dakika Haberleri: SPOR Pedro Rebocho resmen Beşiktaş'ta
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SPOR Pedro Rebocho resmen Beşiktaş'ta

1 saat önce

SPOR Pedro Rebocho resmen Beşiktaş'taİSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

SPOR Pedro Rebocho resmen Beşiktaş'ta
İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaş, Pedro Rebocho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Portekizli sol bek oyuncusu, Guingamp'tan 1 yıllığına kiralık olarak kadroya dahil edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaşımıza hoş geldin denildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2019 03:31 Kaynak: DHA
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