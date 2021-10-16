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Son dakika haberi! SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli oldu - Son Dakika

Son dakika haberi! SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli oldu

16.10.2021 17:10

Son dakika haberleri: Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli olduVIDEO YOKAta SELÇUK / ÜRGÜP (DHA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da sporculara peri bacalarının ve doğal güzelliklerin çevresinde koşma imkanı sunan Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 2021 yılının...

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli oldu

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Ata SELÇUK/ ÜRGÜP (DHA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya'da sporculara peri bacalarının ve doğal güzelliklerin çevresinde koşma imkanı sunan Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 2021 yılının Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) ve Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) yarışlarının kadın ve erkek birincileri belli oldu.

63 km'lik parkurun kadınlar birincisi Ekaterina Osmakova olurken, erkeklerde ise ilk sırada ipi göğüsleyen sporcu Salomon atleti Mathieu Blanchard oldu. 38 km'lik parkuru ise kadınlarda Türk atlet Meryem Kılınç Gündoğdu, erkeklerde ise Oleksandr Chenikalo birinci sırada tamamladı.

Ürgüp Meydanı'ndaki start alanından yarışa başlayan sporcular, zorlu parkurları kat ettikten sonra finişi de aynı noktada verdi. Parkur işaretlemeleri ve istasyon noktası seçimleriyle sporculara sorunsuz bir parkur deneyimi sunan Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km parkurlarının ilk 3'leri ise şu şekilde oldu:

Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) Kadınlar İlk 3

1- Ekaterina Osmakova (Rusya) ? 07.15.23

2- Kathleen Leguin (Fransa) ? 07.26.22

3- Rezeda Galyamova (Türkiye) ? 07.36.43

Salomon Cappadocia Medium-Trail (63 km) Erkekler İlk 3

1- Mathieu Blanchard (Fransa) - 05.14.35

2- İrem Can Ayaz (Türkiye) - 05.36.47

3- Oğuzhan Emre Singer (Türkiye) - 05.37.22

Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) Kadınlar İlk 3

1- Meryem Kılınç Gündoğdu (Türkiye) - 03.29.51

2- Aysel Yalaç (Türkiye) - 03.30.08

3- Ekaterina Savkina (Rusya) - 03.36.21

Salomon Cappadocia Short-Trail (38 km) Erkekler İlk 3

1. Oleksandr Chenikalo (Ukrayna) ? 03.08.44

2. Sampathkumar Subramanian (Hindistan) ? 03.13.54

3. Cedric Hauben (Belçika) ? 03.15.28

119 km'lik Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışının sonuçları ise ilerleyen saatlerde kesinleşecek. Argeus Travel and Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda yedinci kez gerçekleştirilen Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 17 Ekim 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu ve Ürgüp Meydanı'ndaki Festival Alanı'nda düzenlenecek Ödül Töreni ile birlikte sona erecek.

Son dakika haberi! SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli oldu
Son dakika haberi! SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli oldu
Son dakika haberi! SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli oldu
Son dakika haberi! SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli oldu
Son dakika haberi! SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli oldu
Son dakika haberi! SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli oldu
Son dakika haberi! SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli oldu

UNESCO Dünya Mirası, Meryem Kılınç, Kapadokya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! SPOR Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de 63 km ve 38 km'de kazananlar belli oldu - Son Dakika
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