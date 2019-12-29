Spor soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Spor soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar - Son Dakika

Spor soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar

6 saat önce

Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılarMustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, (DHA) - İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda yüzücüler zorlu hava şartlarıyla mücadele etti.

Soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR, (DHA) - İzmir'de bu yıl ikincisi düzenlenen Marathon Masters Kış Kupası Açık Su Yüzme Şampiyonası'nda yüzücüler zorlu hava şartlarıyla mücadele etti.

Özdere'de iki gün süren organizasyonda yüzücüler dün 1.5 kilometrelik parkuru tamamlarken, bugün ise 3 kilometrelik parkur geçildi. Soğuk hava ve rüzgarın olumsuz etkisine rağmen pes etmeden kulaç atan sporcular yarışı bitirerek alkış topladı.

Şampiyonanın ikinci gününde çoğunluğu veteranlardan oluşan 32 erkek, 12 kadın olmak üzere toplam 44 sporcu kıyasıya mücadele etti. Yüzücüler soğuk suda FINA (Uluslararası Su Sporları Federasyonu) kuralları gereği özel giysilerle yarıştı. Şampiyonada Sahil Güvenlik dalgıçları ve teknelerle önlemler alındı. Hava sıcaklığının 9 derece olduğu kentte, sporcular 16 derece sıcaklığındaki suda yüzdü. Organizasyonda dereceye giren-girmeyen tüm sporculara madalya verildi.

Türkiye'de kış aylarında ikinci kez yapılan şampiyonayı uluslararası hale getirmek istediklerini belirten Marathon Masters Spor Kulübü Başkanı Turgut Esen, "Herkes koruyucu elbiselerle yüzüyor. Yarışımız Türkiye Yüzme Federasyonu ve FINA'nın kuralları çerçevesinde yapılıyor. Kurallara dikkat ediyoruz. Rüzgarın olumsuz etkisi ve havanın soğuk olmasına rağmen sporcular azimli. Şampiyonamızı uluslararası düzeye taşımak için çaba gösteriyoruz" dedi.

Spor soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar

İzmir, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 02:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soğuk havaya aldırış etmeyen vatandaşlar Boğaz'da yüzdü
Mağaza çalışanı kadının soyguncuyu durdurduğu anlar 6 milyon kez izlendi Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak

Son Dakika Haberleri
21:02 Karabük'te kanala düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
21:02 Muğla'da ısı yalıtım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
21:01 Deneyap Teknoloji Atölyesi tanıtıldı - Son Dakika
20:58 Hamza Dağ'dan İzmir Büyükşehir Belediyesine isale hattı uyarısı - Son Dakika
20:55 Spor aytemiz alanyaspor - ittifak holding konyaspor maçının ardından - Son Dakika
20:26 Türkiye karla mücadele ediyor! İşte yağışın etkili olduğu iller - Son Dakika
19:15 Meteoroloji'den önemli uyarı! Kar yağışı gece yarısından itibaren etkisini artıracak - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 21:03:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Spor soğuk ve rüzgara karşı kulaç attılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]