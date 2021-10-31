Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 2 - Göztepe: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

78. dakikada defansından seken topu takip eden Lourency, kalesini terk eden Serkan Kırıntılı'nın üzerinden kafayla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2

53. dakikada Lourency'nin ceza sahası içerisinde rakibini çalımlayıp çektiği sert şutu, kaleci Serkan Kırıntılı iki hamlede kontrol etti.

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