Spor Toto 1. Lig: Gazişehir Gaziantep: 2 - Tetiş Yapı Elazığspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta karşılaşmasında Gazişehir Gaziantep
sahasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor
'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto 1. Lig'de 25. haftanın açılış maçında Tetiş Yapı Elazığspor'u konuk eden Gazişehir Gaziantep bu kritik maçı 2-0 kazanarak üst üste ikinci galibiyetini aldı. Bu sonuçla beraber Gazişehir Gaziantep puanını 42 yaparken, Elazığspor ise 20 puanda kaldı.
Maçtan dakikalar
31. dakikada sol kanattan Gazişehir Gaziantep atağında topla buluşan Mehmet Erdem ceza alanı içerisindeki Moussa Sow
'a pas verdi. Topu alan Sow sert bir vuruşla Gazişehir Gaziantep'i öne geçirdi. 1-0
65. dakikada sağ kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında Oğulcan Çağlayan
'ın yaptığı tehlikeli ortayı kaleci uzaklaştırdı.
79. dakikada Gazişehir Gaziantep'in kullandığı kornerde topla buluşan Del Valle
'nin sert şutu az farkla auta çıktı.
83. dakikada Igor'un sağ kanatta yaptığı yerden ortaya ters bir vuruş yapan Yiğitcan topu kendi ağlarına gönderdi. 2-0
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Ramazan Keleş
xx, Uygar Bebek
xx, Muhammet Yumak
xx
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç
xx, Ahmet Kesim
xx, Yalçın Kılınç xx (Uğur Arslan
Kuru dk. 53 x), Igor xxx, Segbefia xx, Oğulcan Çağlayan xx (Del Valle dk. 71 x), Gökhan Alsan
xx, Mehmet Erdem xx, Oğuz Ceylan xx, Moussa Sow xxx, Kenan xx (Kubilay Aktaş
dk. 46 x)
Yedekler: Nihat, Rıdvan Şimşek
, Erhan Çelenk
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener
xx, Serdar Özbayraktar xx (Camara dk. 76 x), Dialo xx, Mustafa Eskihellaç xx, Yiğitcan Erdoğan
xx, Serge Akakpo xx, Abdulkadir Kayalı
xx, Bekamenga xx, Tufan Kelleci xx (Gökhan Akkan dk. 58 x), Cengizhan xx, Muhamed İldiz xx (Lamine Diarra
dk. 72 x)
Yedekler: Ahmet Doğan
, Kadir Bekmezci
, Murat Ceylan
, Kadir Taşoğlu
Teknik Direktör: Serhat Gülpınar
Goller: Moussa Sow (dk. 31), Yiğitcan Erdoğan (dk. 83 k.k.) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı Kartlar: Kubilay Aktaş, Segbefia (Gazişehir Gaziantep), Serge Akakpo, Abdulkadir Kayalı, Cengizhan Akgün
(Elazığspor) - GAZİANTEP