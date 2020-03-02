Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup - Son Dakika
Son Dakika Spor Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup - Son Dakika Spor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5. Grup

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 20. haftasında sahasında oynadığı maçta Sorgun Beeldiyespor'u 5-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor ligin 20. haftasında sahasında oynadığı maçta Sorgun Beeldiyespor'u 5-0 mağlup ederek ligdeki çıkışını sürdürdü.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: İsmail Güzel xx, Recep İlker Kor xx, Ümit Yalçın Eser xx


Talasgücü Belediyespor: Mustafa Umut Mete xxx, (dk. 75 Onur Acar xx), Doğancan Akkaya xxx, Muhammed İbrahim xxx, Recep Daylak xxx, Burak Öztürk xxx, (dk. 63 Mehmet Tahir Kalem xx) Resul Ekrem Turhan xxx, Uğur Gezer xxx, Canberk Soykuvvet xxx, Burak Gezer xxx, Mustafa İlkay Kartal xxx, (dk. 71 Serkan Demirezen xx), Furkan Özdemir xxx


Sorgun Belediyespor: İbrahim Bayram x, Serdar Güleşe x, Bilal Budak x, Yasin Akyol x, Muhammet Çetin x, Abdulkadir Özdemir x, Mehmet Kaya x, Sedat Kaan x, İzzet Kılıç x, Atahan Mehmet x, Onurcan Şenkal x


Goller: Doğancan Akkaya (dk.37), Furkan Özdemir (dk.43), Mustafa İlkay Kartal (dk.54), Uğur Gezer (dk.64 ve 71) (Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Sorgun, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 02:54 Kaynak: İHA
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