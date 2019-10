Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi

Spor Toto Gelişim Elit Akademi U17 Ligin 5.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Osmanlıspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar ligin 6.haftasında ise 9 Ekim'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor U17 takımı ile karşı karşıya gelecek.



Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha



Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Onur Öztal xx, Bekir Kahraman xx,



İstikbal Mobilya Kayserispor U17: Abdulkadir Taştan xx, Sabahattin Semih Şahin xxx, Fevzi Can Kelebek xxx, Enes Koçoğlu xxx, Göktuğ Yayla xxx, Ahmet Can Kenger xxx, Hayrullah Erkip xxx, Halil Can Durmuş xxx, Yunus Emre Kılınç xxx, Alperen Elmas xxx, Ahmet Kağan Malatyalı xxx



Osmanlıspor FK U17: Bayram Kılıç xx, Canpolat Kazcı xx, Umut Emre Çiçek xx, Mustafa Mert Orhan xx, Oğuzhan Efe Yılmaz xx, Bedirhan Ahmet Akaydın xx, Umut Erdem xx, Berşan Yağız Polat xx, Recep Taşbakır xx, Borga Çalışkan xx



Goller: Yunus Emre Kılınç dk 9, Göktuğ Yayla dk 25 (İstikbal Mobilya Kayserispor U17) Umut Erdem dk 32 (Osmanlıspor FK U17) - KAYSERİ