Son Dakika Haberleri: Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi
Son Dakika Spor Haber

Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi

46 dakika önce

Spor Toto Gelişim Elit Akademi U17 Ligin 5.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Osmanlıspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi, System.String[]

Spor Toto Gelişim Elit Akademi U17 Ligin 5.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor sahasında oynadığı maçta Osmanlıspor'u 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar ligin 6.haftasında ise 9 Ekim'de deplasmanda İttifak Holding Konyaspor U17 takımı ile karşı karşıya gelecek.


Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha


Hakemler: Oğuzhan Çadır xx, Onur Öztal xx, Bekir Kahraman xx,


İstikbal Mobilya Kayserispor U17: Abdulkadir Taştan xx, Sabahattin Semih Şahin xxx, Fevzi Can Kelebek xxx, Enes Koçoğlu xxx, Göktuğ Yayla xxx, Ahmet Can Kenger xxx, Hayrullah Erkip xxx, Halil Can Durmuş xxx, Yunus Emre Kılınç xxx, Alperen Elmas xxx, Ahmet Kağan Malatyalı xxx


Osmanlıspor FK U17: Bayram Kılıç xx, Canpolat Kazcı xx, Umut Emre Çiçek xx, Mustafa Mert Orhan xx, Oğuzhan Efe Yılmaz xx, Bedirhan Ahmet Akaydın xx, Umut Erdem xx, Berşan Yağız Polat xx, Recep Taşbakır xx, Borga Çalışkan xx


Goller: Yunus Emre Kılınç dk 9, Göktuğ Yayla dk 25 (İstikbal Mobilya Kayserispor U17) Umut Erdem dk 32 (Osmanlıspor FK U17) - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Beko, Real Madrid'e 81-77 yenildi
Trabzonspor, Basel ile 2-2 berabere kaldı! Ligde küme düşme potasında, Avrupa'da sonuncu! İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı Medipol Başakşehir, B. Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 09:18:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Spor Toto Gelişim Elit U17 Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]