Spor Toto, Sorgun Belediyespor'u 3-1 yenerek final etabına çıktı

Voleybolda AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley 1. etap rövanş maçında Spor Toto, sahasında ağırladığı Sorgun Belediyespor 'u 3-1 mağlup ederek final etabına yükseldi.

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Eşi olduğunu iddia eden kadını döven adama vatandaşlar müdahale etti