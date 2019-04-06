Son Dakika Haberleri: Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3 (Maç Sonucu)

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, taraftarı önünde İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3 (Maç Sonucu), System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, taraftarı önünde İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Müsabaka misafir ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kone, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.

59. dakikada Umut'un ceza sahası içerisindeki şutunda kaleci Ali topu kontrol etti.

63. dakikada Özer'in rakip ceza sahasının hemen dışında kaleye çektiği şutta, Lung topu kontrol ederek golü engelledi.

71. dakikada Özer ceza sahasının dışından kullandığı şutunda, Lung topu çıkartmayı başardı.

80. dakikada Torje'nin ceza sahası içerisindeki şutunda kaleci Lung topu çıkartmayı başardı.

84. dakikada Erdoğan ceza sahası içerisinde kazandığı topu ağlarla buluşturdu.

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Koray Gencerler xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, Volkan Ahmet Nariç xxx

D.G. Sivasspor: Ali xx, Ziya xx (Uğur dk. 46 xx), David xx (Torje dk. 59 xx), Fatih xx, Douglas xx, Hakan xx, N'dinga xx, Özer xx, Emre xx, Kone xx (Erdoğan dk. 73 xx), Diabate xx

Yedekler: Mert, Papp, Tolgahan, Rybalka, Rochet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

İ.M. Kayserispor: Lung xxx, Atilla xxx, Sapunaru xx, Kana xxx (Kravets dk. 81 ?), Tiago xxx, Hüseyin xx (Levent dk. 66 xx), Şamil xx, Varela xx (Kucher dk. 76 xx), Deniz xxx, Chery xxx, Umut xx

Yedekler: Muammer, Emre, Nurettin, Hakan, Adem, Mert

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Erdoğan (dk. 84) (D.G. Sivasspor), Chery (dk. 30 ve 33), Hüseyin (dk. 45) (İ.M. Kayserispor)

Sarı kartlar: Erdoğan, Torje (D.G. Sivasspor), Hüseyin, Tiago, Chery (İ.M. Kayserispor) - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:16 Kaynak: İHA

İstikbal Mobilya, Kayserispor, Sivasspor, Spor
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