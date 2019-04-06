Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor
, taraftarı önünde İstikbal Mobilya Kayserispor
'u konuk etti. Müsabaka misafir ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kone, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.
59. dakikada Umut'un ceza sahası içerisindeki şutunda kaleci Ali topu kontrol etti.
63. dakikada Özer'in rakip ceza sahasının hemen dışında kaleye çektiği şutta, Lung topu kontrol ederek golü engelledi.
71. dakikada Özer ceza sahasının dışından kullandığı şutunda, Lung topu çıkartmayı başardı.
80. dakikada Torje'nin ceza sahası içerisindeki şutunda kaleci Lung topu çıkartmayı başardı.
84. dakikada Erdoğan ceza sahası içerisinde kazandığı topu ağlarla buluşturdu.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Koray Gencerler xxx, İbrahim Çağlar
Uyarcan xxx, Volkan Ahmet Nariç xxx
D.G. Sivasspor: Ali xx, Ziya xx (Uğur dk. 46 xx), David xx (Torje dk. 59 xx), Fatih
xx, Douglas xx, Hakan xx, N'dinga xx, Özer xx, Emre xx, Kone xx (Erdoğan dk. 73 xx), Diabate xx
Yedekler: Mert, Papp, Tolgahan, Rybalka, Rochet
Teknik Direktör: Hakan Keleş
İ.M. Kayserispor: Lung xxx, Atilla xxx, Sapunaru xx, Kana xxx (Kravets dk. 81 ?), Tiago
xxx, Hüseyin xx (Levent dk. 66 xx), Şamil xx, Varela xx (Kucher dk. 76 xx), Deniz xxx, Chery
xxx, Umut xx
Yedekler: Muammer, Emre, Nurettin, Hakan, Adem, Mert
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Erdoğan (dk. 84) (D.G. Sivasspor), Chery (dk. 30 ve 33), Hüseyin (dk. 45) (İ.M. Kayserispor)
Sarı kartlar: Erdoğan, Torje (D.G. Sivasspor), Hüseyin, Tiago, Chery (İ.M. Kayserispor) - SİVAS