Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 2 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Mert Hakan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Serdar Dursun'un ceza alanına gelen ortaya yatarak yaptığı kafa vuruşu sağ kale direğine çarparak dışarı çıktı.

61. dakikada Thiam'ın pasıyla sol kanatta hareketlenen Kemen, son çizgiye inip pasını ceza sahası içi sağ tarafındaki Emrah'a aktardı. Emrah'ın meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra kale ağzına gönderdiği topa müsait pozisyondaki Gavranovic'in dokunuşu filelerle buluştu. 0-2

68. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Pelkas'ın bekletmeden yaptığı plase vuruş üst direkten oyun alanına döndü.

78. dakikada Berisha'nın ceza alanı dışı hafif sol çaprazı kaleye yaklaşık 25 metreden kullandığı frikikten meşin yuvarlak üst direkten döndü.

82. dakikada hızlı çıkan Kayserispor'da sol kanattaki Mustafa Pektemek, pasını rakip yarı sahada bulunan Kemen'e aktardı. Bu oyuncunun bir süre top sürdükten sonra ceza alanında kaleci karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Berke topun sahibi oldu.

85. dakikada Pelkas pasını ceza sahasındaki Serdar'a verdi. Bu oyuncu da bekletmeden yay içinde müsait durumdaki Zajc ile meşin yuvarlağı buluşturdu. Zajc'un sağ köşeye plase vuruşu ağlara gitti. 1-2

90+7. dakikada ceza sahasında Ramazan'ın Berisha'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır, VAR'da izledikten sonra penaltı olarak değerlendirdi.

90+9. dakikada beyaz noktaya gelen Mesut Özil, meşin yuvarlağı kalenin solundan ağlarla buluşturdu. 2-2

Stat: Ülker

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Alpaslan Dedeş xx

Fenerbahçe: Berke xx, Szalai xx (Novak dk. 46 xx), Min Jae xx, Tisserand xx, Mert Hakan xx, Meyer xx (Pelkas dk. 46 xx), Nazım xx (Serdar Dursun dk. 46 xx), Zajc xx, Ferdi xx (Mesut dk. 69 x), İrfan Can xx (Mesut dk. 69 x), Berisha xx

Yedekler: Osman Ertuğrul, Serdar Aziz, Sosa, Crespo, Rossi

Teknik Direktör: Vitor Pereira

Kayserispor: Lung xx, Ramazan xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, İbrahim xx, Campanharo xx (Attamah dk. 90+ 2 ?), Emrah xx (Mustafa dk. 80 ?), Kemen xx, Thiam xx (İlhan dk. 90+2 ?), Gavranovic xx (Cardoso dk. 66 x)

Yedekler: Cenk, Yasir, Gökhan, Eray, Talha, Mane

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Goller: Kolovetsios (dk. 39), Gavranovic (dk. 61) (Kayserispor), Zajc (dk. 85), Mesut Özil (dk. 90+9 pen.) (Fenerbahçe)

Sarı kart: Ramazan (Kayserispor)

(Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)