Üye Girişi
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

27.12.2021 20:56
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ilk 45 dakikası ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Kemen'in sert vuruşu kaleciden döndü. Dönen topu takip eden Mustafa, kafayla topu filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

8. dakikada Mustafa'nın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Emrah, önünü boşaltarak sert vurdu. Köşeye giden topu kaleci Ali güçlükle kornere çeldi.

9. dakikada Emrah'ın sol kanattan kullandı köşe vuruşunda ceza sahasında seken topu önünde bulan Gavranvoic, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

18. dakikada Thiam'ın sol kanttan ceza sahasına ortasında topa yükselen Gavranovic'in şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

23. dakikada rakiplerinden geçen Gavranovic, topu müsait durumdaki Thiam'a çıkardı. Thiam'ın bekletmeden uzak direğe plasesinde meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

26. dakikada Fajr, ceza sahası yayı üzerindeki Kerem'e pasını aktardı. Topla buluşan Kerem'in sert şutunu kaleci Lung son anda kornere çeldi.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Yukatel Kayserispor: Lung xx, Onur xx, Attamah xx, Uğur xx, Carole xx, Emrah xx, Campanharo x, Kemen x, Thiam xxx, Mustafa xx, Gavranovic xxx

Yedekler: Cenk, Bilal, Cardoso, Gökhan, Emre, Mane, İbrahim, Ramazan, Yasir, Uzodimma

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Demir Grup Sivasspor: Ali x, Caner x, Goutas x, Camara x, Uğur x, Fajr xx, Cofie x, Kerem xx, Kayode x, Henrique xx, Yatabare x

Yedekler: Muammer, Emre, Erdoğan, Koray, Azubuike, Volkan, Özkan, Ahmet, James, Muhammed

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Gavranovic (dk. 9 ve 18), Thiam (dk. 23) (Yukatel Kayserispor)

Sarı kartlar: Campanharo, Uğur (Yukatel Kayserispor)

(Turan Bulut - Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı)

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Sivasspor, Emrah, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika


Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Hakeme küfrettiler ama karar doğruydu Rıdvan Dilmen'den olay yorum: Hakeme küfrettiler ama karar doğruydu         
21:33
Sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk korkunç şekilde hayatını kaybetti Sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk korkunç şekilde hayatını kaybetti         
21:20
23 yaşındaki genç yan baktın kavgasında bıçaklanarak öldürüldü 23 yaşındaki genç yan baktın kavgasında bıçaklanarak öldürüldü         
20:12
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler! Konya-Karaman arası 35 dakikaya düşüyor! Dev projenin açılışı son günler!         
13:10
Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz? Son Dakika! Soylu'dan İBB'ye "özel teftiş" hamlesine ilişkin ilk açıklama: Şehirlerdeki terörizmle mücadele etmeyecek miyiz?         
11:24
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor Camdaki Kız'ın yeni bölümünün 2. fragmanı yayınlandı! Nalan, kocasıyla yasak aşkının videosunu izliyor         
09:28
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
21:31 Kadın kurye, trafik magandaları tarafından acımasızca darp edildi
21:21 Rüşvet aldığı anlar kaydedilen vergi dairesi müdürü gözaltına alındı
21:20 Fenerbahçe'den gönderildi, içinden Ronaldo çıktı
21:20 Seren Serengil, ekranlara döndü: Altıma ediyordum, nefes alamıyordum
21:19 Sobayı tinerle yakmaya çalışan çocuk korkunç şekilde hayatını kaybetti
20:47 Konyaspor-Beşiktaş maçında ilginç anlar
20:38 Premier Lig'de koronavirüs alarmı verildi
20:35 Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi
20:35 Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi
20:07 BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 21:40:13. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 3 - Sivasspor: 0 (İlk yarı) - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement