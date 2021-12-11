Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx (Brecka dk. 67 x), Donk xx, Eren Elmalı xx, Varga xx (Hajradinovic dk. 67 xxx), Tarkan Serbest xx (Doğucan Haspolat dk. 46 x), Travnik xx, Yusuf Erdoğan xx (Ben Ouanes dk. 80 ?), Eysseric xx, Umut Bozok xx (Jörgensen dk. 67 x)

78. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj'ın içeri yaptığı ortada Hajradinovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

53. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Hasan Ali'nin şutunda topu kaleci Harun oyun alanına çeldi. Sol çaprazda pozisyonu takip eden Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir , sahasında karşılaştığı Kasımpaşa 'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.

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