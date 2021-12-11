Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Hasan Ali'nin şutunda topu kaleci Harun oyun alanına çeldi. Sol çaprazda pozisyonu takip eden Visca'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
75. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Donk'un sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'te kaldı.
78. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj'ın içeri yaptığı ortada Hajradinovic'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
82. dakikada sağ taraftan Doğucan'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Jörgensen'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muhammed ayağıyla kornere çeldi.
90+1. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Chadli'nin son çizgiye inerek içeri çevirdiği top kaleci Harun'dan sekti. Boşta kalan topa Mahmut'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bayık xx
Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer xx, Ömer Ali Şahiner xx, Duarte xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali Kaldırım xx (Lima dk. 90+5 ?), Mahmut Tekdemir xxx, Visca xxx, Deniz Türüç xx (Tolga Ciğerci dk. 77 x), Berkay Özcan xx, Chadli xx, Okaka xx
Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Şener Özbayraklı, Ponck, Aleksic, Emre Karaal, Ahmed Kutucu, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Kasımpaşa: Harun Tekin xx, Hadergjonaj xx, Bruma xx (Brecka dk. 67 x), Donk xx, Eren Elmalı xx, Varga xx (Hajradinovic dk. 67 xxx), Tarkan Serbest xx (Doğucan Haspolat dk. 46 x), Travnik xx, Yusuf Erdoğan xx (Ben Ouanes dk. 80 ?), Eysseric xx, Umut Bozok xx (Jörgensen dk. 67 x)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Sakıb Aytaç, Mehmet Feyzi Yıldırım, Ahmet Engin, Hasan Emre Yeşilyurt
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Visca (dk. 53), Mahmut Tekdemir (dk. 90+1) (Medipol Başakşehir), Hajradinovic (dk. 78) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Duarte, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir), Travnik, Hajradinovic, Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)
(Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)
Kaynak: İHA
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