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Spor trabzonspor'da basel maçı hazırlıkları başladı

1 saat önce

Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladıTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında, Perşembe günü sahasında İsviçre'nin FC Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında, Perşembe günü sahasında İsviçre'nin FC Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular yenileme, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile Ekuban antrenmanda yer almazken, Yusuf Sarı ile Fernandes ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla FC Basel maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Spor trabzonspor'da basel maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor, İsviçre, Basel, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 05:23 Kaynak: DHA
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