Trabzonspor Kulübü 50. Olağan Divan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Trabzonspor Kulübünün 50. Olağan Divan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Bordo-mavili kulübün divan başkanlık kurulu yönetimince bir otelde düzenlenen toplantı, saygı duruşunun ardından katılımcıların Türk bayraklarıyla İstiklal Marşı'nı okumasıyla başladı.

Katılımcılara hitap eden Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bu seneki takımın net maliyetinin 23 milyon avro olduğunu, önceki yıllarla kıyaslandığında 5-6 milyon avro civarı artış yaşandığını vurguladı.

Şampiyonluk mücadelesinde kurulacak kadronun maliyetinin 25-35 milyon avro arasında olması gerektiğine dikkati çeken Ağaoğlu, "Yola çıktığımız zaman hedefimiz buydu. Kulübümüzün imkanları dahilinde 23 milyon avro net maaş gibi bir bütçe ile sınırladık. Ocak ayında gerekli takviyeler yapılabilir mi? Evet yapılabilir. Ancak bu hocamızın ve izleme komitesinin bize sunacağı listenin değerlendirilmesi neticesinde yapılacak bir çalışma olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Şu an sıcak mücadelenin içerisindeyiz"

Trabzonspor'un Süper Lig'de verdiği şampiyonluk mücadelesine değinen Ağaoğlu, bugün itibarıyla lider konumda bulunmalarına rağmen önlerinde 28 maç daha olduğunu vurguladı.

Ağaoğlu, taraftar ve camianın bu süreçteki desteğine işaret ederek, "Her savaşta, her mücadelede propaganda ve algılar olur. Futbolda da mücadele bundan farklı değil. Şu an sıcak mücadelenin içerisindeyiz. Takımın ve teknik ekibin sahada göstereceği performans, şampiyonluk ipini göğüslememiz için yeterli olmayabilir. Trabzonspor gibi bir şehir takımının camia ve taraftar desteğinden yoksun olarak bu başarıyı elde etmesi mümkün değildir. Onun için camiamızın ve taraftarımızın desteğine her zaman olduğundan daha çok ihtiyacımız var." diye konuştu.

Şampiyonluk kazanmanın kendileri için önemine vurgu yapan Ağaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim bu takımı canından daha fazla seven taraftarlara bir şampiyonluk borcumuz var. Eğer bu ipi göğüsleyeceksek, birlikte göğüsleyeceğiz. Bu sıcak mücadeleyi teknik ekibimiz ve takımımız sahada veriyor. Onun dışındaki her türlü algıya karşı uyanık ve alarmda olmaya ihtiyacımız var. Çok kısa süre içerisinde bu tür algı operasyonları ile karşı karşıya gelebiliriz. Bütün enerjimizi takımımızın mücadelesine vermemiz gerekiyor. Olabilecek her türlü olumsuzluğa karşı duvar örerek, bu tür sıkıntıların karşısında olmamız gerekiyor. O gün geldiği zaman, inşallah hep birlikte, hak ettiğimiz, arzulanan ve camianın yıllardır beklediği o ipi göğüsleriz."

"Asla 'Biz şampiyon olacağız' demiyoruz"

Bordo-mavili kulübün başkanı, Süper Lig'de oynayacakları bütün maçları kazanmalarının mümkün olmadığını dile getirerek, "Ancak inancımızı devam ettirip, mücadeleyi sürdürdüğümüz takdirde olmaması için de bir sebep yok. 'Trabzonspor, şampiyonluk mücadelesinin içinde çok ciddi şekilde yer alacaktır.' dedik ve bu doğrultuda maçlarımızı oynamaya başladık. Mücadelemizin adı şampiyonluk mücadelesi ama asla 'Biz şampiyon olacağız' demiyoruz. Bu rakiplere saygısızlıktır. Trabzonspor felsefesinde rakiplere saygısızlık diye bir kavram yoktur." şeklinde konuştu.

Kulübün borcu 1 milyar 346 milyon lira

Konuşmaların ardından söz alan Trabzonspor Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Mahmut Ören, ekonomik durumla ilgili hazırladıkları kurulu raporu paylaştı.

Ören, rapora göre kulübün net borcunun 31 Ağustos 2021 itibarıyla 1 milyar 346 milyon 332 bin lira olduğunu aktardı.

Genel kurulda, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, yönetim kurulu üyeleri ile eski kulüp başkanları da yer aldı.