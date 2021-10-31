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Türkiye Basketbol Federasyonunda seçime doğru - Son Dakika

Türkiye Basketbol Federasyonunda seçime doğru

31.10.2021 10:58

Türkiye Basketbol Federasyonunda 4 Kasım Perşembe günü yapılacak olağan genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan Erman Kunter, değişim için adaylık kararı aldıklarını söyledi.

Türkiye Basketbol Federasyonunda 4 Kasım Perşembe günü yapılacak olağan genel kurulda başkanlığa adaylığını koyan Erman Kunter, değişim için adaylık kararı aldıklarını söyledi.

Kunter, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarının kendileri açısından iyi gittiğini belirterek, "İki aday var, Harun Erdenay ve Hidayet Türkoğlu. İkisi de federasyon başkanlığı yaptı. İkisi de denendi. Basketbolun geldiği nokta meydanda, biz değişim için buradayız. Aşağı doğru düşüşe geçen basketbolu tekrar eski günlerine taşımak istiyoruz." dedi.

Delege olsun olmasın tüm basketbol emekçileriyle konuştuklarını belirten Kunter, şunları söyledi:

"Şu anda basketbolun geldiği noktaya baktığımızda bir başarı görmüyoruz. Kadın ve erkek milli takımlarımız Avrupa ve dünya sıralamasında gerilemiş. Altyapı çok önemli, 6-7 yıldır burası çok boşlanmış. Oyuncu yetişmiyor. Türkiye'de altyapıya en fazla oyuncu veren Banvit kapanmış. Hala oyuncu yetiştiren az da olsa bazı kulüpler var, onlar kapanma aşamasında. Alt alta yazdığınızda tablonun başarılı olmadığını görüyoruz ve o yüzden aday olmamız bütün paydaşlar tarafından desteklendi. Bizim bunlara çözümümüz var. Güçlü bir kadromuz var ve bu sorunların büyük bir bölümünü kısa sürede çözeriz." diye konuştu.

"Federasyonla iletişim kopukluğu var"

"Federasyonla iletişim kopukluğu var" diyen Kunter, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En önemli eksiklik bu. Kulüpler karınca gibi çalışıyor, emek harcıyor. Gerekirse cebinden para harcayan yöneticiler var. Hepsinin ortak görüşü muhatap bulamadıkları yönünde. Bu çok kolay çözümlenebilir. Savurganlık büyük sorun. Basketbol Federasyonun danışmanları veya çeşitli kademelerde çalışan insanların yalnız birinin aylık kazancıyla Türkiye'de çok şey yapılabilir. En önemli konu şeffaflık, herkes olayları bilmek istiyor. Şeffaf olsaydık savurganlık mümkün değildi, insanlar tepki gösterirlerdi. Liyakat konusunda bize gelen şikayetler var. Sahada çalışan insanların çoğu kenara çekiliyor. Anadolu'da önemli emekçiler var, bunlar basketbolun karıncaları, devre dışı bırakılmışlar."

"Çok projemiz var"

Şeffaflığın olmadığı ve savurganlığın yaşandığı ortamda verimliliğin düştüğünü anlatan Kunter, tüm basketbol emekçilerine dokunmak gerektiğini dile getirdi.

Sorunları çözmek için projelerinin hazır olduğunu vurgulayan Kunter, "Çok projemiz var. Genç oyuncu havuzunu büyütmek lazım. 'Şu bizim birinci projemiz' diyemiyoruz. Hepsini çözmek istiyoruz. Özellikle alt liglerde başta mali konular olmak üzere büyük sorunlar var, bunları çözmemiz lazım. Alt liglere teşvik düşünüyoruz. Altyapıdan oyuncu yetiştiren kulüpler göz bebeğimiz, onlara pozitif ayrımcılık yapacağız. Basketbolu tekrar ayağı kaldırmak için o kulüplerin olması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Merkez Hakem Kurulunda da sıkıntılar olduğunu vurgulayan Kunter, "Kulüplerle hakem camiası arasındaki bağlar kopmuş. Hakemler kendilerine olan güvenlerini kaybetmiş, kulüplerin de güveni kaybolmuş. Bunu halletmemiz gerekiyor. Her ligin koordinatörü ayrı olacak. İletişim çok kopmuş. Kulüplerin kendi seçtikleri koordinatörlerle iletişim konusunu çözeriz." ifadelerini kullandı.

"Savurganlık nasıl önlenir iyi bildiğim konular"

Fransa'da uzun yıllar geçirdiği ve Türk basketbolunun gerçeklerinden uzak kaldığı yönündeki eleştirilere değinen Kunter, şunları söyledi:

"Fransa'da uzun süre çalıştım, 15 yıl çalıştım. 2007'deki röportajımda büyük bir organizasyonda çok tecrübe kazandığımı söylemiştim. Kadınlarda Fransa son 5 Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldı. Erkeklerde dünya üçüncüsü ve olimpiyat ikincisi güçlü bir organizasyondan bahsediyoruz. Altyapıların hepsinde ilk 6 içindeler. Orada büyük bir birikim elde ettim. Orada başantrenörler bütçeyi de kontrol eder. Savurganlık konusu nasıl önlenir iyi bildiğim konular. Bütçenin nasıl verimli kullanılacağı konusunda çok gözlemde bulundum."

Kunter, Fransa'da çalıştığı dönemde de Türk basketbolunu yakından takip ettiğini anlatarak, "Bu nedenle sorun yaşamayacağımız gibi çok önemli vizyon açacağımızı düşünüyorum. Bunun bizim için eksi değil tam tersine artı olduğunu düşünüyorum. Bu konuda büyük deneyimim var ve yönetimdeki arkadaşlarımın da deneyimi çok fazla. Kadromuz hem tecrübeli hem de konuları yakından bilen isimlerden oluşuyor. Bu deneyimleri basketbola aktarmak hem basketbolumuza artı olacak hem de sorunları kısa sürede çözmemize katkı verecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok iddialıyız"

Seçimde iddialı olduğunu belirten Kunter, "Sporun içinde gelen insanlar olarak hep kazanmaya oynarız. Bu bizim yapımızda olan bir şey, kazanacağımızı düşünüyoruz. Ona göre hareket ediyoruz. Çalışmalarımızda aldığım geri dönüşler, gördüğüm ilgi oya yansıdığı anda seçimi kazanırız. Basketbolun sorunlarını en iyi şekilde çözeceğimize inanıyoruz. Diğer iki adayın başkanlık yaptığı dönemlerde basketbolu iyi yerlere getirmediğini gördüğümüz için adaylık kararı aldık. Çok iddialıyız, sorunları en iyi biz çözeriz, kadromuz çok güçlü." diye konuştu.

Seçim öncesi basketbol camiasına da mesaj veren Kunter, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok kullandığımız mesajımız var; 'Oyunu değiştir' diyoruz. Basketbolun değişime ihtiyacı var. Yeniden 12 Dev Adamlar dönemlerindeki çizgiyi yakalamamız lazım. Potansiyelimiz var. Son dönemde kullanamadığımız genç nüfusumuz var. Katılımcı bir şekilde herkesi dinleyerek, sorunlarını çözmek ve basketbolu kısa süre içinde belli yere getirmek istiyoruz. Hedefimiz de çok basit, orta vadeli olarak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kadın ve erkek milli takımlarımızın katılmasını istiyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonunda seçime doğru
Türkiye Basketbol Federasyonunda seçime doğru
Türkiye Basketbol Federasyonunda seçime doğru
Türkiye Basketbol Federasyonunda seçime doğru

Erman Kunter, basketbol, Türkiye, Kasım, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Basketbol Federasyonunda seçime doğru - Son Dakika


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