Spor türkiye oryantiring 3'üncü kademe yarışları başladı - Son Dakika
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Spor türkiye oryantiring 3'üncü kademe yarışları başladı

6 saat önce

SPOR Türkiye Oryantiring 3'üncü Kademe Yarışları başladıÖmer KOÇ KAHRAMANMARAŞ (DHA) - Türkiye Oryantiring 3'üncü Kademe Yarışları Kahramanmaraş'ta start aldı.

SPOR Türkiye Oryantiring 3'üncü Kademe Yarışları başladı

Ömer KOÇ KAHRAMANMARAŞ (DHA) - Türkiye Oryantiring 3'üncü Kademe Yarışları Kahramanmaraş'ta start aldı. 35 ilden 1100 sporcunun katılımıyla gerçekleşen yarışlar, pazar günü sona erecek.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Dulkadiroğlu Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışların startı, Dulkadiroğlu ilçesindeki Atatürk Meydanı'nda verildi. Yarışın startına Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Gençlik ve Spor İl müdürü Ali İhsan Kabakcı ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz de katıldı.

Startın verilmesiyle birlikte yarışmacılar Dulkadiroğlu'nun tarihi sokaklarında belirli noktalara bırakılmış hedefleri ellerindeki haritalara bakarak bulup en kısa sürede bitiş çizgisine ulaşmaya çalıştı.

AKYÜZ BU YIL, KAHRAMANMARAŞ ORYANTİRİNG YILI OLACAK

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Türkiye Oryantiring 3'üncü Kademe Yarışları'na 35 ilden 85 kulüp ve yaklaşık 1100 sporcunun katıldığını söyledi. Yarışmanın pazar gücü sona ereceğini ifade eden Akyüz, Geçen sene de yapmıştık, bu yıl yine buradayız. Hem 100'üncü yıl etkinliğini kutlamak için çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik. Bu yıl Kahramanmaraş'ta oryantiring yılı olacak çünkü üniversiteler Türkiye şampiyonasını burada yapacağız. Bununla birlikte Spor Bakanlığı'nın yapmış olduğu okul sporları grup yarışmaları Kahramanmaraş'ta olacak. 1 yıl içerisinde 3 tane oryantiring müsabakası olduğu bir il bugüne kadar olmadı. Bu nedenle ilimizi de bu anlamda tebrik ediyorum. Bu organizasyonların arkasında teknik anlamda başarılı bir ekip var. Bundan sonraki süreç uluslararası organizasyonlar boyutuna taşınacaktır diye konuştu.

OKAY TARİHİ YERLERİN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ise yarışların hem Kahramanmaraş'ın tanıtımına hem de ekonomisine katkı sağlayacağını belirterek, Kahramanmaraş'ımızın tarihi yüzü olan Dulkadiroğlu ilçemizin bu eski kapalı çarşı ve restorasyonu yapılan mahallerimizin tanıtımına katkı sunacaktır. İnşallah ilçemizde, bu tarihi mekan ve bölgemizde bu yarışmaları artık uzun yıllar yapma isteğimizin olduğunu bir kez daha ifade ediyorum dedi.

Spor türkiye oryantiring 3'üncü kademe yarışları başladı

Kahramanmaraş, Türkiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:44 Kaynak: DHA
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