Spor Yeni Çorumspor Taraftarları, İstifa Eden Başkanlarının Geri Dönmesini İstedi

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

CHP'nin Orhangazi'yi İYİ Parti'ye Bırakmasının Ardından İlçe Yönetimi Toplu Olarak İstifa Etti

CHP'den İstifa Edip AK Parti'ye Geçen Belediye Başkanı, İlk İş Olarak 'Yığma Seçmenleri' Sildi

3 bin 500 TL'yi Aşan Cep Telefonu Kredilerinde 12 Ay Vade Nisan Sonuna Kadar Devam Edecek