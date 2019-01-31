Son Dakika Haberleri: Spor Yeni Çorumspor Taraftarları, İstifa Eden Başkanlarının Geri Dönmesini İstedi

Spor Yeni Çorumspor Taraftarları, İstifa Eden Başkanlarının Geri Dönmesini İstedi

29 dakika önce

Spor Yeni Çorumspor taraftarları, istifa eden başkanlarının geri dönmesini istediYusuf ÇINAR - Serkan BARIŞ ÇORUM,(DHA) - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor taraftarları, istfasını açıklayan kulüp Başkanı Fatih Özcan'ı, kararından vazgeçirmek için bir araya gelip, yürüyüş düzenledi.

Spor Yeni Çorumspor taraftarları, istifa eden başkanlarının geri dönmesini istedi

Yusuf ÇINAR - Serkan BARIŞ ÇORUM,(DHA) - TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Yeni Çorumspor taraftarları, istfasını açıklayan kulüp Başkanı Fatih Özcan'ı, kararından vazgeçirmek için bir araya gelip, yürüyüş düzenledi.

Sosyal medya üzerinden görüşerek bir araya gelen Yeni Çorumspor taraftarları, istifa eden kulüp Başkanı Fatih Özcan'ı kararından vazgeçirmek için yürüyüş düzenledi. Hürriyet Meydanı Saat Kulesi mevkiinde toplanan ve tezahüratlarda bulunan kırmızı-siyahlı taraftarlar adına konuşan Hüseyin Nalcı, başkanlarını görevine dönmelerini istedi.

Nalcı, Başkanımız adeta bize küserek gitti. Onun bu takım adına neler yaptığını, hiçbir menfaati olmadan servet harcadığını biliyoruz. Başkan yaptığı açıklamada 'Söz verdim Çorumspor ismini geri getirdim. Bunu yaparken de Çorum AK Parti Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'dan müthiş destek aldım' dedi. Buradan tüm taraftarlar ardına sayın vekilimize sesleniyoruz; başkan sizden rica etmiş bu ismi geri getirelim demiş, Çorum için seve seve demişsiniz ve Çorumspor'u biz taraftarlara yeniden kazandırmışsınız. Bizde sayın vekilimizden söz istiyoruz. Biz taraftarlar olarak başkanımızı geri istiyoruz. Biliyoruz ki siz onu kırmadıysanız, o da sizi kırmaz diye konuştu.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:10 Kaynak: DHA

Fatih Özcan, Çorum, Çorumspor, Güncel
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