Spora Acilci Bakış Sempozyumu düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Spora Acilci Bakış Sempozyumu düzenlenecek - Son Dakika Spor

Spora Acilci Bakış Sempozyumu düzenlenecek

7 saat önce

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), 28 Mart'ta Spora Acilci Bakış isimli sempozyum düzenleyecek.

Spora Acilci Bakış Sempozyumu düzenlenecek, System.String[]

Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), 28 Mart'ta Spora Acilci Bakış isimli sempozyum düzenleyecek.

ATUDER'den yapılan açıklamaya göre, müsabaka ya da antrenman sırasında ortaya çıkabilecek medikal sorunları yönetmek için gereken bilgilerin modern bakış açısıyla ele alınacağı etkinlik, İstanbul'daki Göktürk Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

ATUDER Başkanı Prof. Dr. Başar Cander ve Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Bayraktar'ın başkanlığını üstlendiği sempozyuma, Fenerbahçe, Beşiktaş, MKE Ankaragücü, Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Bursaspor, Osmanlıspor ve Menemenspor kulüplerinin doktorları da katılacak.

Acil Tıp Uzmanları Derneği, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:36 Kaynak: AA
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