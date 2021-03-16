Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler - Son Dakika

Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler

16.03.2021 08:40
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler, System.String[]

GAZİANTEP'te, uyuşturucu bağımlısı Muhammet Ceyhun Demir (18) ve Samet Yeter (25), spor ile tanışınca hayatları değişti.

GAZİANTEP'te, uyuşturucu bağımlısı Muhammet Ceyhun Demir (18) ve Samet Yeter (25), spor ile tanışınca hayatları değişti. Uyuşturucu madde kullanımını bırakan Demir ve Yeter, başladıkları Wushu Kung fu sporunda profesyonelleşerek hem Türkiye hem de Balkanlarda düzenlenen şampiyonalarda dereceler elde etti. Şu an mutlu olduklarını belirten Demir ve Yeter, gençleri başarıya ulaşmak ve uyuşturucudan uzak durmak için spor yapmaya davet etti.

Gaziantep'te uyuşturucu madde kullanan Muhammet Ceyhun Demir ve Samet Yeter, bağımlılığından kurtulmak için Wushu Kung fu milli antrenörü ve il temsilcisi Şeyhmus Çakmak ile temasa geçti. Spora yönelerek uyuşturucuyu bırakan Demir ve Yeter, antrenör Şehmus Çakmak'ın yönlendirmesi ile profesyonelleşmeye karar verdi. Bağımlılıktan kurtulan sporculardan Muhammed Ceyhun Demir, Wushu Kung fu müsabakalarında Türkiye üçüncülüğü ve Balkan şampiyonalarında ikincilik elde etti. Samet Yeter ise Balkan şampiyonasında düzenlenen şampiyonada derece elde etti.

'SPOR İLE BAĞIMLILIKTAN KURTULUP, ŞAMPİYON OLDUM'Muhammet Ceyhun Demir, arkadaş ortamının etkisi ile uyuşturucu madde kullanımına başladığını ve sonrasında Wushu Kung fu sporuna kendisini adayarak bağımlılıktan kurtulup önemli şampiyonluklara imza attığını söyledi. Hedefinin Avrupa ve Dünya şampiyonluğu olduğunu söyleyen Demir, "Uyuşturucu madde kullanımının yoğun olduğu kenar bir semtte yaşıyordum. Ben de bu madde bağımlılığının içerisinde bulundum. Arkadaş özentisi ile başladım. Daha sonra antrenörüm Şeyhmus Çakmak ile tanıştım ve uyuşturucu madde kullanımından kurtulma serüvenim bu şekilde başladı. Beni uçurumun kenarından aldı. Bu süreçte en büyük destekçim babam oldu. Babamın ve antrenörümün sayesinde bugün sağlıklıyım ve madde bağımlılığından kurtuldum. Uyuşturucu bağımlılığının pençesine düşmüş herkese tek tavsiyem, olayı akıllarında bitirmek için spora yönelsinler. Wushu Kung fu alanında il genelinde şampiyonluk derecem, Türkiye üçüncülük derecem ve Balkanlar ikincilik derecelerim var. Hedefim Avrupa ve Dünya şampiyonasında da derece elde etmek" dedi.'EN BÜYÜK BAŞARIM UYUŞTURUCUDAN UZAKLAŞMAM OLDU'Uyuşturucunun pençesine düşme aşamasındayken antrenörü Şeyhmus Çakmak'ın destekleriyle bağımlılıktan kurtulduğunu ve Kung fu sporunda Balkan şampiyonasında derece aldığını söyleyen Samet Yeter ise, "Ne kadar gayret etsem de arkadaş çevresi ve özenti ile ister istemez ben de uyuşturucu batağının içerisinde yer aldım. Bir süre uyuşturucu kullandım. Ama bu süreçte Şeyhmus Hoca ile tanıştım. Kendimi onun sayesinde spora adadım. Şimdi hayatım düzene girdi. Hem çalışıyorum hem spor yapıyorum. Benim için en büyük kazanım, kötü alışkanlıklardan uzaklaşmam oldu. Wushu Kung fu spor dalında Gaziantep üçüncülüğüm var. Balkanlarda derecem var. İki yıl oldu bu spora başlayalı ve çok daha büyük hedeflerim var" şeklinde konuştu.'GENÇLERİ İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇUKURDAN SPOR İLE ÇEKİP ÇIKARIYORUZ'Wushu Kung fu il temsilcisi ve milli antrenör Şeyhmus Çakmak, sosyal sorumluluk projesi kapsamında yıllardır madde bağımlısı gençleri topluma kazandırmak için gönüllü olarak eğitimler verdiğini söyledi. Uyuşturucu kullanımına bulaşan bireylerin spor ile bu bağımlılıktan kurtulmalarının daha kolay olduğunu anlatan Çakmak, "Wushu Kung fu Federasyonumuzun da en büyük duyarlılık gösterdiği konulardan birisi, madde bağımlılığının pençesine düşmüş gençlerimizi spor ile topluma kazandırmak. Bu alanda onlarca gence ulaştık. Günümüzdeki en büyük risk uyuşturucu. Madde bağımlısı gençlerde öncelikle bir iştahsızlık ve hızlı bir zayıflama görüyoruz. Bunun yanında agresiflik, yalnızlaşma, okul ve işten kaçma, aileden sürekli para isteme gibi davranışlar sergiliyorlar. Bu tarz davranış değişikliklerini sezen aileler mutlaka bize ulaşsınlar. Ailelerin desteği ile bu gençlerimizi uyuşturucu batağından kurtarmaya çalışıyoruz ve başarılı birer sporcu yapıyoruz" diye konuştu.

Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler
Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler

Uyuşturucu, Gaziantep, Türkiye, Wushu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Sporla uyuşturucuyu bıraktılar, derece elde ettiler - Son Dakika


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