Son Dakika Haberleri: Sportif Eğitim Uzmanı Kılben Bilecik'e veda etti
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Sportif Eğitim Uzmanı Kılben Bilecik'e veda etti

1 saat önce

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan Sportif Eğitim Uzmanı Nejat Kılben, tayininin çıkması dolayısıyla kurumdan ayrıldı.

Sportif Eğitim Uzmanı Kılben Bilecik'e veda etti, System.String[]

Bilecik Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan Sportif Eğitim Uzmanı Nejat Kılben, tayininin çıkması dolayısıyla kurumdan ayrıldı.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, kendisini makamında ziyaret eden Kılben'e gerçekleştirdiği özverili çalışmaları, emek ve katkılarından dolayı teşekkür edip yeni iş hayatında başarılar diledi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'a teşekkürlerini sunan Nejat Kılben daha sonra çalışma arkadaşları ile vedalaşarak kurumdan ayrıldı. - BİLECİK

Aslan Yıldız, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 12:45 Kaynak: İHA
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