Sportif Eğitim Uzmanı Kılben Bilecik'e veda etti

Bilecik Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan Sportif Eğitim Uzmanı Nejat Kılben, tayininin çıkması dolayısıyla kurumdan ayrıldı.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, kendisini makamında ziyaret eden Kılben'e gerçekleştirdiği özverili çalışmaları, emek ve katkılarından dolayı teşekkür edip yeni iş hayatında başarılar diledi.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'a teşekkürlerini sunan Nejat Kılben daha sonra çalışma arkadaşları ile vedalaşarak kurumdan ayrıldı. - BİLECİK