Sporun ünlüleri korona günlerinde ne yapıyor, neleri tavsiye ediyorlar? - Son Dakika
Son Dakika Spor Sporun ünlüleri korona günlerinde ne yapıyor, neleri tavsiye ediyorlar? - Son Dakika Spor

Sporun ünlüleri korona günlerinde ne yapıyor, neleri tavsiye ediyorlar?

16 dakika önce

OKAN BURUKGÜNEŞiN ALTINDA SAHiLDE OLMAK VARDIKitap öneriniz?

Sporun ünlüleri korona günlerinde ne yapıyor, neleri tavsiye ediyorlar?, System.String[]

OKAN BURUK


GÜNEŞiN ALTINDA SAHiLDE OLMAK VARDI


Kitap öneriniz?


Hayvan Çiftliği - George Orwell


Film öneriniz?


Yerdeki Yıldızlar - Aamir Khan


Dizi öneriniz?


The English Game


Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?


Yaşadığımız hayattan dolayı ne kadar şanslı olduğumuzu, olumlu ve olumsuz başımıza gelen ne varsa hepsini kabul edip kendimizin ve sevdiklerimizin değerini en başta da bize verilen hayatın değerini anlamış olduk.


Evde en çok tükettiğiniz yiyecek/ içecek ne oldu?


Kahvaltılık, meyve, sebze, makarna, her türlü ev yemeği. İçecek olarak da çay ve espresso.


Şu an da nerede olmak isterdiniz?


Güneşin altında deniz kenarında her hangi bir yer olabilir.


Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?


Netflix, Youtube, wyscout (futbolcu seyretme platformu)


Evdeyken internetten ne aldınız?


Kitap, Ayak tenisi ve mangal


Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız ya da aradığınız kişi-kişiler?


Arkadaşlarım.


GÜNTEKİN ONAY


BAZI KAYGILARIMIZ NE KADAR ANLAMSIZMIŞ


Kitap öneriniz?


Körlük, 1984, Sapiens, Atlas Vazgeçti, Siddhartha


Film öneriniz?


Green Book, Once Upon a Time in Hollywood, Ford vs Ferrari, Parasite, Uncut Gems.


Dizi öneriniz?


Gomorrah, Peaky Blinders, Kominsky Method, Ray Donovan, Fauda. House of Cards, Breaking Bad, Californicaion ve Lilyhammer, How I Met Your Mother, Seinfeld ve Friends tüm zamanlar favorilerim.


Müzik-Albüm öneriniz?


Pink Floyd, Beatles, Guns N Rosses, Nirvana, Dire Straits'ten U2, Radiohead, Oasis, Coldplay'e, klasik müzikten Livaneli ve Sezen Aksu'ya, 70'lerin İtalyanca şarkılarına kadar geniş bir yelpazede müzik zevkim var. Net tavsiye veremem ama son yıllarda çokça Radiohead dinliyorum.


Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne öğretti?


Hayıflanıp, şikayet ettiğimiz, bir çok şeyin aslında ne kadar önemsiz olduğunu, bazı kaygılarımızın anlamsız olduğunu öğretti.,


Evde en çok tükettiğiniz yiyecek/ içecek ne oldu?


Yumurta, yumurta ve köfte.


Şu an da nerede olmak isterdiniz?


Spor salonunda


Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?


Whatsapp


Evdeyken internetten ne aldınız?


Eşim eve alışveriş yaptı ben bir şey almadım, Oğluma FIFA Points aldım sanırım.


Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız ya da aradığınız kişi-kişiler?


Bir kez ablamla yaptım. Bir kez de arkadaşım aradı. Görüntülü konuşmayı sevmiyorum.


NESLİHAN DEMİR


ANNE-BABAMLA OLABiLSEYDiM KEŞKE


Kitap öneriniz?


Kirpinin Zerafeti - Muriel Barbery


Film öneriniz?


Captain Fantastik


Dizi öneriniz?


Sinner


Müzik-Albüm öneriniz?


Seven Days Walking - Ludivico Einaudi


Kendi kendine kaldığınız bu süreç size ne kattı, ne öğretti?


Aslında ne kadar kırılgan ve zayıf olduğumuzu öğretti, kim olduğunun ne yaptığının hiçbir önemi olmadığını öğretti.


Evde en çok tükettiğiniz yiyecek ne?


Çok fazla çekirdek yiyorum: )


Şu an da nerede olmak isterdiniz?


Şu an Eskişehir de anne ve babamın yanında olmak isterdim


Bu ara en sık kullandığınız aplikasyon?


Twitter


Evdeyken internetten ne aldınız?


Genelde online gıda sitelerinden günlük yiyecek aldım.


Evdeyken en çok görüntülü arama yaptığınız ya da aradığınız kişi-kişiler?


Annem en yakın arkadaşlarım Işıl ve Nilay'la konuşuyorum...


YARIN: BRYANT DUNSTON, DOĞUŞ BALBAY, SERTAÇ ŞANLI

Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 07:51 

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