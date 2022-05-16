Sri Lanka'da şiddet olaylarında 230 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sri Lanka'da şiddet olaylarında 230 kişi gözaltına alındı

16.05.2022 10:23
Sri Lanka'da şiddet olaylarında 230 kişi gözaltına alındı

Ekonomik kriz nedeniyle gerginliklerin devam ettiği Sri Lanka'da, geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında 230 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ekonomik kriz nedeniyle gerginliklerin devam ettiği Sri Lanka'da, geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında 230 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

ANI News'teki habere göre, Polis Sözcüsü Nalin Thalduwa, şiddet olayları nedeniyle polis karakollarından devriyeleri artırmalarının, araç ve kimlik kontrollerine devam etmelerinin istendiğini belirtti.

Thalduwa, geçen hafta yaşanan şiddet olaylarında 230 kişinin gözaltına alındığını kaydetti.

Öte yandan Sri Lankalıların Budizm'in kurucusu Buda'nın doğumu, ölümü ve aydınlanmasına işaret eden Vesak Günü kutlamaları için dün ülke çapında sokağa çıkma yasağı tamamen kaldırıldı.

Sri Lanka'daki olaylar

Tarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka'da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Ülkede 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti. Başbakanın istifası nedeniyle kabine otomatik olarak feshedilmişti.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda şu ana kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.

YORUMLAR
500
Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: 'Ülkede açlık krizi olmayacak' Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe: 'Ülkede açlık krizi olmayacak' Sri Lanka'da protestocular politikacıların araçlarını nehre attı Sri Lanka'da protestocular politikacıların araçlarını nehre attı

Sokağa Çıkma Yasağı, Togo Cumhuriyeti, Ekonomik Kriz, Sri Lanka, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sri Lanka'da şiddet olaylarında 230 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Silopi'de Sakine Külter'i önce bıçaklayan, sonra da yakıp çöplüğe atan kişi Özel Harekat Ocakları Şırnak Şube Başkanı çıktı
10:20 Genç kadının darp edildiğini gören vatandaşlar, saldırganı etkisiz hale getirdi
10:20 G7'den "küresel açlık krizi" uyarısı! "Ukrayna'nın 25 milyon ton tahılı Rus güçleri tarafından bloke edilmiş durumda"
10:18 Saniye farkıyla hayatta kaldılar! Araçlarına binmek isterken otomobil kapıya saplandı
10:09 Cari işlemler açığı 2 milyar 229 milyon dolar artarak, 5 milyar 554 milyon dolara yükseldi
10:06 Ayrılıkları kısa sürdü! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra 8 ay sonra yeniden nikah masasına oturuyor
10:06 6 kişi SAT sorularını 3 bin dolara satmış
10:01 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Ekip, Yıldırım'ı yakalayabildi mi?
09:59 Kuzey Kore'de Covid-19'a karşı ordu devrede: Tedavinin halka hızla ulaşımını asker sağlayacak
09:58 BBP'den ayrılan Milli Yol Partisi'nden kendi Cumhurbaşkanı adayını çıkarma kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 10:31:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sri Lanka'da şiddet olaylarında 230 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement