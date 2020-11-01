Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar - Son Dakika

Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar

01.11.2020 14:03
Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar, System.String[]

Erzincan Barosu'nda stajını başarıyla tamamlayan avukatlar yemin ederek ruhsatnamelerini aldı ve meslek hayatına ilk adımlarını attılar.

Erzincan Barosu'nda stajını başarıyla tamamlayan avukatlar yemin ederek ruhsatnamelerini aldı ve meslek hayatına ilk adımlarını attılar.

Stajyer avukatlar Dilek Demirol, Aydın Karaca ve Fatih Albay başarıyla tamamlanan staj evresinin ardından ruhsatnamelerini Erzincan Baro Başkanı Avukat Adem Aktürk'ten aldılar.

Törende konuşan Baro Başkanı Adem Aktürk; "Erzincan Barosu, bugün olduğu gibi aramıza katılan meslektaşlarımız ile daha da büyüyor ve güçleniyor. Avukatlık; demokrasinin ve hakların teminatıdır. Meslektaşlarımızı bugünlere getiren ailelerine, eğitim hayatlarında onlara destek olan hocalarımıza, stajlarını başarıyla tamamlamalarına yardımcı olan meslektaşlarımıza ve yeni üyelerimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Mesleğin ilk adımı olan yemin töreni için bir aradayız. Genç meslektaşlarımızın mesleklerini hak ettiği noktaya getirmek için vereceği mücadeleye inancım tamdır. Hepinize sağlık, mutluluk, huzur, başarı ve bol kazançlı bir hayat diliyoruz." dedi. - ERZİNCAN

Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar
Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar

Zahit Şeyhanoğulları, Erzincan Barosu, Erzincan, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Stajyer avukatlar ruhsatnamelerini aldılar - Son Dakika


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