Stjepan Tomas: Galatasaray'ı iyi analiz ettik - Son Dakika

Stjepan Tomas: Galatasaray'ı iyi analiz ettik

26.11.2020 16:29
Stjepan Tomas: Galatasaray'ı iyi analiz ettik, System.String[]

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahalarında karşılaşacakları Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini belirterek, "İnşallah oyuncularımız cumartesi günü sahada bu durumu yansıtacaklar ve 3 puanı alacağız" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Süper Lig'in 10'uncu haftasında sahalarında karşılaşacakları Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini belirterek, "İnşallah oyuncularımız cumartesi günü sahada bu durumu yansıtacaklar ve 3 puanı alacağız" dedi.

Rizespor, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. İdman öncesi Karadeniz ekibinin teknik patronu Stjepan Tomas, ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor ve cumartesi yapacakları Galatasaray maçlarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hatayspor maçında uzatma dakikalarında yedikleri golün herkes için şok etkisi yarattığını belirten Hırvat çalıştırıcı, "3 puanı alacakken maçın sonunda yediğimiz gol nedeniyle 1 puan aldık. Bu durum bizim için çok üzücü. Çünkü maç bitmiş, orada 10-15 saniye daha top tutacaktık, son dakikada golü yedik. Yine de seriyi bozmadan 6 maçtır devam ediyoruz. Ligde 3 galibiyet, 3 de beraberlik bizim için çok önemli" dedi.

"GALATASARAY'I İYİ ANALİZ ETTİK"Galatasaray sınavı için ise Tomas, "Galatasaray büyük bir takım, aynı zamanda iyi oyunculara sahip. Hücuma 6-7 kişiyle destek veriyor, blokların arasına çok oyuncular giriyor, defans ve orta sahayı oldukça kalabalık tutuyorlar ve o bölgede oldukça iyi pas yaparak oynuyorlar. Bu hafta Galatasaray'ı iyi analiz ettik, maça da iyi çalıştık. İnşallah oyuncularımız cumartesi günü karşılaşmada sahaya bu durumu yansıtacaklar ve 3 puanı alacağız" diye konuştu."UŞAK MAÇINDA OYUNCULARIMIZ VERİLEN ŞANSI İYİ KULLANDI"Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Uşakpor karşılaşmasını da değerlendiren Stjepan Tomas, "Gol yemeden 6 golle maçı kazanmamız bizim için gurur verici bir olay. Bildiğiniz gibi kupada her zaman sürprizler oluyor. Baktığınız zaman Karagümrük, Hatayspor ve Denizli ligde 2'nci Lig takımlarına karşı elendi. Biz Uşakspor maçını çok ciddiye aldık, bizim için önemli bir maçtı. Maça çok iyi başladık, golle de erken buluşunca rakibimizin gardı düştü. İlk yarıda 3 gol attık. Az oynayan oyunculara şans verdik. Az oynayan oyuncularımız da iyi oynadıklarını dünkü karşılaşmada gösterdiler ve inşallah bu şekilde oynayarak kupaya doğru devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Efsane futbolcu Maradona'nın ölümüne çok üzüldüğünü dile getiren Tomas, "Maradona çok büyük bir oyuncuydu, ölümüne çok üzüldük. Dünya futbolunda kendisi çok önemli bir isimdi. Dünya futbolu için büyük bir kayıp oldu" açıklamasını yaptı.

Stjepan Tomas: Galatasaray'ı iyi analiz ettik
Stjepan Tomas: Galatasaray'ı iyi analiz ettik

Çaykur Rizespor, Stjepan Tomas, Galatasaray, Cumartesi, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Stjepan Tomas: Galatasaray'ı iyi analiz ettik - Son Dakika Spor


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