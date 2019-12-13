STK'lardan Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel STK'lardan Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi - Son Dakika

STK'lardan Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi

6 saat önce

Samsun'da sivil toplum kuruluşları (STK), Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamalara tepki gösterdi.

STK'lardan Çin'e 'Doğu Türkistan' tepkisi, System.String[]

Samsun'da sivil toplum kuruluşları (STK), Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamalara tepki gösterdi.


Samsun Milli İrade Platformu'nu oluşturan STK'lar tarafından Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı uygulamalar Büyük Camii önünde yapılan basın açıklaması ile protesto edildi. Cuma namazı sonrası vatandaşların da katılımıyla yapılan açıklamada, Çin'in yaptığı uygulamaların soykırıma dönüştüğü dile getirildi. Grup adına basın açıklamasın okuyan Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Samsun Şube Başkanı Hasan Duran, asimilasyon ve yok etme politikalarının son bulmasını istediklerini dile getirdi. Yapılanın bir insanlık suçu olduğunu belirten Duran, "Bugün özgür Doğu Türkistanlıların diline, kültürüne ve dinine yönelik saldırılar soykırıma dönüşmüştür. Dilini, dinini ve kültürünü yaşatma hakkının çiğnenmesi bir insanlık suçu iken, Çinli erkeklerin Uygur ailelere yerleştirilmesi, çökertme, dönüştürme ve aşağılamayı hedefleyen bir eylem olarak tezahür etmektedir. Bunun Çin dışındaki söylemi bile insanların güvenliğini tehdit etmeye yetmektedir. Mesken dokunulmazlığını ve beden mahremiyetini ihlal eden bu tür eylemler derhal durdurulmalıdır" dedi.


"Doğu Türkistan'da katledilen insanlıktır" diyen grup, "Mazlumların ürkekliği zalimleri cesaretlendirmektedir. Bu nedenle bugün her zamankinden daha fazla birliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız vardır. Eğer İslam dünyası Müslüman arıyorsa Doğu Türkistan Müslüman'dır. Eğer Türk dünyası Türk arıyorsa Doğu Türkistan Türk'tür. Eğer insanlık insan arıyorsa Doğu Türkistan'da katledilen insanlıktır. Öyleyse bu sessizlik nedendir?" sözleriyle birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.


Çin'in asimilasyon ve yok etme politikalarının yanı sıra sömürgeci batı zihniyetinin çıkar odaklı söylem ve eylemlerinin de reddedildiği belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda ortaya konulan çıkar odaklı politikaları kınıyoruz. Biz, bütün kalbimizle ve bütün imkanlarımızla Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu buradan tüm dünyaya ilan ediyoruz. Çin'i yaptığı zulüm, baskı ve katliamları nedeniyle kınıyoruz" denilerek yapılanların son bulması için ulusal ve uluslararası kurumlar, İslam ve Türk dünyası göreve çağrıldı.


Yapılan basın açıklamasına Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ve muhtarlar ile çeşitli sivil toplum örgütlerinden temsilciler de katılarak destek verdi. Açıklama sonrası Mescid-i Aksa'da 46 yıl imamlık yapan Abdülkerim Zurba'nın sözleri eşliğinde Doğu Türkistan için dua edildi. - SAMSUN

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:49 Kaynak: İHA
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