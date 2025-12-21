Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur\'an-ı Kerim zincirlediler

İsveç'te Stockholm Camisi'ne ırkçı saldırı düzenlendi. Stockholm Camisi yönetiminden yapılan açıklamada, caminin yakınındaki merdivenlerin korkuluklarına, üzerinde 6 kurşun deliği bulunan Kur'an-ı Kerim zincirlendiği belirtildi.

İSLAM KARŞITI SALDIRILAR ARTIYOR

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Caminin Başkanı Mahmud el-Halefi yaptığı açıklamada, İslam karşıtı ve ırkçı saldırıların gün geçtikçe arttığına işaret ederek, polisin inceleme başlattığını ve olayın Müslüman toplumunda büyük tepkiyle karşılandığını söyledi.

"6 ADET KURŞUN DELİĞİ VARDI"

Halefi, saldırıyı kınadıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: "Camiye çıkan merdivenlerin yanındaki korkuluğa zincirlenmiş bir Kur'an-ı Kerim ve üzerinde 6 adet kurşun deliği vardı. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in üzerine Arapça ve İsveççe yazılmış 'Ziyaret için teşekkürler ama artık eve dönme zamanı' ifadeleri yer alıyor.

Bu mesajı Müslümanları hedef alan açık bir ırkçı söylem olarak algıladık. Olay, İsveç'te son dönemde artış gösteren İslam karşıtı provokasyonlar ve nefret suçlarının yaşandığı bir dönemde gerçekleşti."