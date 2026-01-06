Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş - Son Dakika
Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş

06.01.2026 01:32  Güncelleme: 01:38
Stockholm'ün dondurucu soğuğunda, bir köşede yapayalnız oturan dünyanın en küçük heykeli, bu kış aradığı dostu bir Türk turistin ellerinde buldu. Sadece 15 santimetre boyundaki 'Demir Çocuk'un yanına, onunla aynı boyda minicik bir kardan adam konduran Türk turist, farkında olmadan kentin en popüler sokak gösterisine imza attı.

İsveç'in başkenti Stockholm'ün simgelerinden biri olan ve "dünyanın en yalnız heykeli" olarak bilinen 15 santimetrelik Järnpojke (Demir Çocuk), bugünlerde hiç de yalnız değil. Stockholm sokaklarında yürüyen bir Türk turistin pratik zekası ve espri anlayışı, kentin en çok konuşulan sanatsal dokunuşuna dönüştü.

FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İÇİN SIRAYA GİRDİLER

Türk turist, kentin en küçük heykeli olan "Ay'a Bakan Çocuk"un yanına, onunla birebir ölçülerde minicik bir kardan adam yaptı. Heykel ile kardan adamın yan yana oluşturduğu bu sempatik görüntü, kısa sürede çevreden geçenlerin ilgi odağı oldu. Stockholm yerlileri ve turistler, bu minik ikiliyi fotoğraflamak için uzun kuyruklar oluşturdu.

ŞAKA DİYE BAŞLADI SOSKAK GÖSTERİSİNE DÖNÜŞTÜ

Olayın en ilginç yanı ise ziyaretçilerin tepkisi oldu. Heykelin yanındaki minik kardan adamı o kadar çok sevdiler ki, bazı kişilerin kardan adamın önüne bozuk para bıraktığı görüldü. Basit bir kış şakası, kendiliğinden gelişen bir sokak performansına ve sosyal bir etkileşime dönüştü.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM REKORU

O anları Türkçe anlatımla kaydeden turistin videosu sosyal medyada hızla yayıldı. Binlerce kullanıcı, bu minik dokunuşu "küçük ama iç ısıtan bir an" olarak yorumlarken, İsveç soğuğuna karşı bir Türk turistin getirdiği bu sıcak espri takdir topladı. Yarım asırlık heykelin yalnızlığı, eriyene kadar da olsa bu minik beyaz dostuyla son bulmuş oldu.

Söz konusu heykel İsveçli sanatçı Liss Eriksson tarafından 1954 yılında yapıldı veStockholm'ün eski şehir bölgesi Gamla Stan'daki Fin Kilisesinin bahçesine 1967 yılında yerleştirildi.

Sosyal Medya, Kültür, Turizm, Yaşam, Dünya, Son Dakika

