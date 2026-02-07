Stockholm'de Filistin Destekçisi Eylem - Son Dakika
Stockholm'de Filistin Destekçisi Eylem

07.02.2026 17:18
İsveç'te Filistin destekçileri, İsrail'in ateşkesi ihlalini protesto etti ve ambargo talep etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelen Filistin destekçileri, Gazze'de ateşkes anlaşmasını ihlal eden İsrail'i protesto etti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yüzlerce kişi, Odenplan Meydanı'nda toplandı.

Eylemciler, İsrail ordusunun Ekim 2025'te devreye giren ateşkesi ihlal ederek Gazze'ye saldırmasına ve insani yardım girişini kısıtlamasına tepki gösterdi.

"Filistin'deki işgal derhal sona ersin", "Soykırım ve abluka sona ersin", "İnsani yardımı serbest bırakın" ve "İsrail barış anlaşmasına uysun" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsveç hükümetini İsrail'e karşı kapsamlı askeri ambargo uygulamaya davet etti.

Göstericiler, İsveç Parlamentosu önüne kadar yürüdü.

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Karen Wild, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin halkının yaşadığı ve sonu gelmeyen acılara dikkat çekmek için gösteriye katıldığını söyledi.

Wild, dünyanın Filistin soykırımına göz yumduğuna dikkat çekerek, "Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor ve bu tüm ekranlarda canlı yayınlanıyor. Kimse bunun bir soykırım olduğunu ve neler olup bittiğini bilmediğini iddia edemez." dedi.

İsrail'in barış anlaşmasına uymadığını kaydeden Wild, "Her Filistinli çocuk, bir İsveçli, Alman veya Fransız çocukla aynı değerdedir. Nereli oldukları önemli değil, çocuk çocuktur. Şu an yaşananlar ise korkunç, çocuklar donarak ve açlıktan ölüyor. Buna 'ateşkes' diyorlar ama ben 'soykırım' diyorum. Şu an sessiz görünüyor çünkü ateşkesin ikinci aşamasını duyurdular. Ancak ortada bir ateşkes görmüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Stockholm, Filistin, Güncel, İsrail, İsveç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Stockholm'de Filistin Destekçisi Eylem - Son Dakika

SON DAKİKA: Stockholm'de Filistin Destekçisi Eylem - Son Dakika
